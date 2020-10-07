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Тест на коронавирус в Праге можно будет сдать в режиме drive-in

Тест на коронавирус в Праге можно будет сдать в режиме drive-in

Марина Коханкова 785 0
6 октября на территории Пражского выставочного центра в Голешовице открылся новый пункт тестирования на covid-19, который работает в режиме drive-in. Пробы берут прямо из окна автомобиля, однако на тест нужно предварительно записаться через интернет.
Фото: Iva Kokešova
Тест на коронавирус в Праге можно будет сдать в режиме drive-in

Новый пункт был создан по взаимной договоренности между мэрией Праги и компанией GHC Genetics. Он расположен по адресу Výstaviště 67 за зданием бассейна. 

«Наше требование состояло в том, чтобы пункт обслуживал тех, кто оплачивает тесты самостоятельно, а также людей, у которых есть направление врача. В дополнение к классическим ПЦР-тестам в пункте будут доступны тесты на наличие антител», — сказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек. Время работы нового пункта — с 08:00 до 18:00.

Предварительная запись доступна на сайте. Стоимость ПЦП-теста составляет 1750 крон, теста на антитела — 700 крон. Результат будет известен в течение 24 часов после отбора проб. В одной машине можно протестировать максимум четыре человека.

Источник: praha.eu

 

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Темы
коронавирус Чехия
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