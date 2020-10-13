Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19

В Чехии уменьшилось количество людей, которые верят в эффективность мер против коронавируса. В июне 86% чехов считали принятые меры эффективными, в июле этот показатель снизился до 61%, а в сентябре — до 48%.

Фото: Michaela Danelová

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM). По данным CVVM, опрос пока не отражает кризисную ситуацию, сложившуюся в конце сентября и в октябре.

Напротив, доля людей, которые считают меры по борьбе с коронавирусом неэффективными, постепенно увеличивается. В июне такого мнения придерживались 11% респондентов, в июле — уже 32%, а в сентябре — 44%. «Очевидно, что увеличение числа инфицированных людей в стране ведет к постепенному увеличению скептицизма, который почти сравнялся с оптимистической оценкой», — говорится в исследовании.

CVVM отмечает, что оценка эффективности мер связана с доверием к правительству Андрея Бабиша. Из людей, доверяющих правительству, 64% считают введенные меры эффективными. Около 32% респондентов, которые не верят правительству, полагают, что ограничительные меры не принесли ожидаемого результата. Адекватными правительственные меры считают 60% опрошенных, в июле такого мнения придерживались 66%, а в июне — более 70%.

«При оценке адекватности принятых мер общественность разделилась почти пополам», — отмечает CVVM. По мнению 52% людей меры им понятны, а 46% опрошенных они непонятны.

В опросе, который проводился с 5 по 20 сентября, участвовал 951 человек в возрасте от 15 лет и старше.

Источник: ceskenoviny.cz

