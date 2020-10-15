Правительство планирует увеличить количество мест для больных covid-19 вне больниц

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, правительство планирует увеличивать количество коек вне больниц для инфицированных covid-19. Около 4000 постелей, в том числе для тяжелобольных пациентов, будет приобретено у компании Linet. Военные установят в выходные на территории Летнянского выставочного центра еще 500 дополнительных коек.

Фото: HN – Lukáš Bíba

Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

По словам директора компании Linet Томаша Коларжа, компания еще не изготовила кровати, которые государство планирует закупить, для этого планируется использовать производственные мощности компании в Германии. Кровати должны быть доставлены в Чехию в ноябре, сказал Коларж.

По словам Бабиша, приступить к наращиванию резервных мощностей лучше всего в эти выходные. «У нас нет времени, прогноз плохой, цифры катастрофические, и мы действительно очень торопимся», — заявил он.

В Чешской Республике 14 октября было зарегистрировано 9544 новых случая заболевания covid-19, что является максимальным показателем за один день с начала эпидемии. В больницах находятся 2678 инфицированных коронавирусом.

Источник: novinky.cz