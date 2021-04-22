В Праге прошла акция солидарности с Алексеем Навальным и другими политзаключенными

В среду, 21 апреля, в Праге состоялась акция солидарности — марш «Вместе против диктатур». После марша организаторы провели митинг.

Акцию в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных «Вместе против диктатур» организовал Антон Литвин, общественный деятель, лидер объединения «Kulturus». Участники собрались на Малостранской площади в 18:00. Примерно в 18:30 собравшиеся выдвинулись к площади Яна Палаха через Карлов мост во главе с организаторами и в сопровождении полицейских.

Затем у Рудольфинума (Rudolfinum) начался митинг, на котором выступил мэр Праги Зденек Гржиб. «Я хотел бы, среди прочего, подчеркнуть, что есть разница между российским режимом и русскими людьми как таковыми. Обычно они первыми страдают от агрессивных действий режима», — сказал Гржиб, добавив, что он не осуждает и тех российских граждан, которые лояльны правительству. Мэр также упомянул, что «дело Врбетице» беспокоит его и по личным причинам — деревня Врбетице расположена рядом с городом Славичин, в котором родился Гржиб.

Мэр Праги Зденек Гржиб Участники марша собираются на Малостранской площади

В этот же день в России и по всему миру пройшли митинги в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального, который продолжает голодовку в колонии. Его состояние критическое. Российское руководство не пускает к нему врачей. Сейчас все сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подвергаются обыскам и арестам. 26 апреля Московский городской суд будет рассматривать иск о признании организаций, связанных с Алексеем Навальным, «экстремистскими». По данным ОВД-инфо, на митингах в России задержали в общей сложности 1788 человек.

Отметим, что в пятницу, 16 апреля, французская газета Le Monde и британский журнал The Economist опубликовали на своих страницах письмо-обращение от деятелей культуры со всего мира к Владимиру Путину.

«Мы призываем Вас, господин президент, обеспечить Алексею Навальному безотлагательное лечение и уход, в которых он срочно нуждается и на которые имеет право, как и любой гражданин России. Как гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение», — говорится в письме.

Сначала под ним подписались 78 зарубежных артистов, художников и музыкантов. К сегодняшнему дню подписей уже 112. Подписи поставили кинорежиссер Педро Альмодовар, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, певица Джейн Биркин, историк Адам Михник, музыкант Том Йорк, писательница Джоан Роулинг, актеры Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу и Дэвид Духовны и многие другие.