Инструкция по управлению эмоциями, или как правильно пережить стресс

Ненавижу понедельники. Автобус ушёл прямо из-под носа, дочь вылила сок на платье и пришлось переодеваться, шеф снова не в духе, а запланированный отпуск не сложился из-за отмены рейса. Подобные мысли забираются в голову каждому. Следом за ними приходит горькое чувство несправедливости и безысходности, которое нарушает и без того хрупкое психологическое равновесие. Сегодня разберемся, как перестать чувствовать себя беспомощным в момент эмоциональной бури.

Что такое «эмоции» и почему мы их подавляем

С точки зрения психологии, эмоция — это некая психическая энергия. Условно положительным или отрицательным свойством наделяем ее мы сами.

Страх, тоска, зависть, безысходность, гнев — это эмоции, которые мы расцениваем как негативные, и они занимают в жизни каждого из нас существенную часть. Нежелание столкнуться с неприятными чувствами заставляет нас подавлять их. А это известный путь к неврозам и депрессивным состояниям. Жизнь, в которой эмоциям нет места, словно минное поле с событиями-триггерами, где даже незначительный раздражитель способен вызвать яркую эмоциональную реакцию.

Эмоциональные переживания и мысли живут в нашей психической субъективной реальности — это наш персональный ад и рай на земле. Материальный мир, окружающий нас, это физическая объективная реальность. Какие бы сражения не происходили в нашей голове, объективная реальность остается неизменной.

Для нашей психики обе реальности — части единого целого. Они влияют друг на друга, а значит, управление эмоциями — решаемая задача.

Зачем управлять своими эмоциями