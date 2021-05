На выходных в Чехии ожидается резкое потепление

В конце рабочей недели в Чехии пройдут дожди и будет холодно, однако уже на выходных погода резко изменится. В воскресенье будет 25 градусов тепла, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

Фото: Inna Bystrakova

В четверг в республике будет пасмурно, возможны дожди и сильный ветер. Днем температура воздуха не превысит 10-14 ° C. Сильная облачность сохранится и в пятницу, в большинстве регионов пройдут дожди. Утром температура опустится до 4–8 ° C, днем ​​воздух прогреется до 9–13 ° C. На юге Моравии будет немного теплее — до 15 ° C.

«Характер погоды изменится на выходных, когда в республику с юго-запада придет теплый фронт. Будет тепло и солнечно», — сказала Гонсова.

В субботу утром температура составит около 2°C. Из-за уменьшения облачности днем столбик термометра покажет от 12 до 16 ° C. В воскресенье сохранится ясная погода, утром будет от 2 до 6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 21–25 ° C.

Такой же прогноз у синоптиков и на понедельник. Утренние минимумы составят от 4 до 8 градусов выше нуля, а днем будет от 24 до 28 ° C. Во вторник в начале дня будет преобладать переменная облачность, во второй половине дня будет облачно и дождливо. Температура воздуха в среду утром составит около 6-8 ° C. Днем потеплеет до 10-14 ° C.

Источник: novinky.cz