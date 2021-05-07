Чехия планирует выпустить собственную вакцину от коронавируса

Аренбергер заявил, что Чехия имеет в распоряжении производственные мощности и технологии, которые позволят сделать отечественную вакцину от коронавируса. Прототип вакцины уже прошел испытания. Если правительство одобрит проект в июне, вакцинацию можно будет провести самое раннее в следующем году или через два года.
«В обозримом будущем мы можем начать производство нашей собственной вакцины в Чешской Республике, что означает клинические испытания и дальнейшие шаги», — добавил министр. По словам Аренбергера, Чехия раньше была в авангарде разработки вакцин.
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Источник: novinky.cz