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В начале недели в Чехии будет до 33 градусов

В начале недели в Чехии будет до 33 градусов

420on.cz 485
В первые дни рабочей недели в Чехии будет очень жарко — столбик термометра покажет 33 ° C. В ночь на среду в республику придет холодный фронт, пройдут дожди, а температура воздуха днем не превысит 23° C.
Фото: pixabay
В начале недели в Чехии будет до 33 градусов

«Во вторник в Чехию вновь придут сильные грозы,сопровождаемые опасными метеорологическими явлениями — градом, проливным дождем и порывами ветра до 90 км/ч. Выпадет до 60 мм осадков», — рассказала метеоролог Дагмар Гонсова.

В понедельник будет переменная облачность или почти ясно. Дневные температуры будут колебаться от 27 до 31 ° C. Во вторник утром будет от 19 до 15 ° C, днем — ​​от 29 до 33 ° C. На западе республики будет пасмурно, возможны дожди с грозами, а температура воздуха не превысит 25 ° C. 

В среду сохранится облачная погода, в большинстве районов страны ожидаются дожди и грозы. Утренняя температура составит от 19 до 15 ° C, на юго-востоке — около 20 ° C. Днем столбик термометра покажет от 20 до 24 ° C, в Моравии и Силезии — 22 до 26 ° C.

В четверг будет пасмурно, местами пройдут дожди. Температура воздуха утром будет от 11 от 15 ° C, днем — от 20 до 24 ° C. Такая же погода сохранится в пятницу.

В выходные синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду.  Утром будет от 11 до 16 ° C, во второй половине дня воздух прогреется до 23 — 26 ° C.

Источник: novinky.cz

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Темы
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