На Чехию вновь надвигаются сильные грозы и ураган

С Шумавы на северо-восток Чехии идут сильные грозы. Синоптики предупреждают, что порывы ветра могут достигать 90 км/ч. Ожидаются проливные дожди с градом. Предупреждение метеорологов действует до 6 утра 30 июня.

Фото: Shutterstock

Днем 29 июня в Чешской Республике будет жаркая погода, особенно в Моравии и Силезии, где температура воздуха превысит 31 градус Цельсия. Вечером и в ночь на среду по всей стране начнутся сильные грозы, которые будут ослабевать к вечеру 30 июня.

В восточной части республики выпадет около 30 миллиметров осадков, скорость ветра достигнет 70 километров в час, возможен град. Для регионов Прага, Среднечешский, Южночешский, Пльзеньский, Карловарский, Устецкий, Либерецкий и Краловеградецкий предупреждение об урагане действует со вторника 20:00 до утра среды. На западе страны из-за проливных дождей может выпасть около 50 миллиметров осадков, поднимется уровень воды в реках. Метеорологи советуют людям избегать купания и катания на лодках.

На севере Германии сильные ливни уже затопили несколько районов на юго-западе страны. Не исключено, что в Германию придет торнадо, предупреждает Немецкая метеорологическая служба (DWD). В Штутгарте затоплены дороги, ветер сорвал крышу местного оперного театра. Прервано железнодорожное сообщение между Штутгартом и Ульмом. Из-за наводнения и выпавшего града больше всего пострадал район Кальв в Баден-Вюртемберге. В деревне Альтенштайг вода текла по улицам, земля в нескольких местах провалилась, а в Вильдерберге деревья падали на рельсы. Из-за плохой погоды на автомагистралях в земле Рейнланд-Пфальц произошло несколько аварий, в результате которых пострадали люди. Дорога из Кобленца в Бад-Эмс также была затоплена.

В Праге в среду сохранится облачная погода. Утренняя температура составит около 16 ° C, днем — около 23 ° C. В четверг и пятницу синоптики обещают дожди, утром будет 13 градусов ° C, днем воздух прогреется до 20 C. В выходные столбик термометра днём покажет от 22 до 24 ° C.

Источник: novinky.cz

