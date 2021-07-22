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В Чехии температура воздуха в выходные превысит 30 градусов

В Чехии температура воздуха в выходные превысит 30 градусов

420on.cz 147
​В субботу теплый воздух с юга придет в Чешскую Республику, поэтому в выходные столбик термометра покажет 31 ° C. С понедельника ожидается холодный фронт, который принесет с собой дожди и грозы, рассказала метеоролог Дагмар Гонсова.
В Чехии температура воздуха в выходные превысит 30 градусов

В четверг будет переменная облачность, дневная температура составит 22-26 ° C. Тепло будет и пятницу: утром будет от 10 до 14 ° C, днем воздух прогреется до 24–28 ° C, но возможны дожди.

В субботу будет ясно, утром будет 12-16 ° C, днем температура воздуха будет колебаться от 27 до 31 ° C.

В воскресенье днем ​​облачность будет увеличиваться,  в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Утром будет от 15 до 19 градусов тепла, днем от 27 до 31 ° C, на западе республики — около 25 ° C.

В начале следующей недели в Чехии будет облачно, синоптики прогнозируют сильные дожди и грозы. Утром температура воздуха будет оставаться на уровне 15-19 ° C, днем ​​— от 21 до 27 ° C, в Моравии может быть и 30 ° C.

Источник: novinky.cz

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