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Чешский язык с нуля. Часть 1

Чешский язык с нуля. Часть 1

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На нашем YouTube-канале вышел премьерный выпуск серии "Чешский с нуля"! Разбираем алфавит, правила чтения и произношения.
Чешский язык с нуля. Часть 1
При поддержке образовательного центра https://www.gostudy.cz/ мы подготовили для вас детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков.
 
В нашем первом видео из серии - «Чешский с нуля» вы узнаете:  

1. Какие звуки есть в чешском алфавите? 

2. Какие заблуждения существуют по поводу одинаковости звуков с русскими? 

3. В чем отличие русских звуков от чешских, и как их произносить без акцента? 

4. Смягчаются ли чешские согласные? 

5. Как правильно тянуть длинные гласные? 

6. Что такое чешское ударение и падает ли оно на 1-й слог? 

7. Дифтонги и оглушение согласных. 

8. Полезные нюансы произношения. 

Скорее смотрите видео на канале!

Другие наши видео на тему чешского языка:

Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1

Часть 2 • Разбор акцента на примере скороговорок и самых длинных слов

Часть 3 • Разбор акцента в иностранных словах

Приятного обучения!

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Темы
чешский язык видео образование Чехия 2021
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