Чешский язык с нуля. Часть 1

На нашем YouTube-канале вышел премьерный выпуск серии "Чешский с нуля"! Разбираем алфавит, правила чтения и произношения.

При поддержке образовательного центра https://www.gostudy.cz/ мы подготовили для вас детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков.

В нашем первом видео из серии - «Чешский с нуля» вы узнаете:

1. Какие звуки есть в чешском алфавите?

2. Какие заблуждения существуют по поводу одинаковости звуков с русскими?

3. В чем отличие русских звуков от чешских, и как их произносить без акцента?

4. Смягчаются ли чешские согласные?

5. Как правильно тянуть длинные гласные?

6. Что такое чешское ударение и падает ли оно на 1-й слог?

7. Дифтонги и оглушение согласных.

8. Полезные нюансы произношения.

Скорее смотрите видео на канале!

Другие наши видео на тему чешского языка:

Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1

Часть 2 • Разбор акцента на примере скороговорок и самых длинных слов

Часть 3 • Разбор акцента в иностранных словах

Приятного обучения!