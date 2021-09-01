Чешский язык с нуля. Часть 1

При поддержке образовательного центра https://www.gostudy.cz/ мы подготовили для вас детальный разбор чешского алфавита и особенностей произношения звуков.
В нашем первом видео из серии - «Чешский с нуля» вы узнаете:
1. Какие звуки есть в чешском алфавите?
2. Какие заблуждения существуют по поводу одинаковости звуков с русскими?
3. В чем отличие русских звуков от чешских, и как их произносить без акцента?
4. Смягчаются ли чешские согласные?
5. Как правильно тянуть длинные гласные?
6. Что такое чешское ударение и падает ли оно на 1-й слог?
7. Дифтонги и оглушение согласных.
8. Полезные нюансы произношения.
Скорее смотрите видео на канале!
Другие наши видео на тему чешского языка:
Как избавиться от русского акцента в чешском • Топ ошибок в произношении • Часть 1
Часть 2 • Разбор акцента на примере скороговорок и самых длинных слов
Часть 3 • Разбор акцента в иностранных словах
Приятного обучения!