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Всю неделю в Чехии будет летняя погода

Всю неделю в Чехии будет летняя погода

420on.cz 459
С 6 по 10 сентября в Чехии ожидается солнечная погода, температура воздуха в отдельные дни превысит 28 градусов Цельсия. Дожди и грозы синоптики обещают в выходные.
Всю неделю в Чехии будет летняя погода

«С юга в республику придет теплый фронт, поэтому в течение рабочей недели температура будет повышаться — в четверг и пятницу она достигнет максимума в 28 градусов Цельсия», — рассказала метеоролог Дагмар Гонсова.

В понедельник днем будет переменная облачность, воздух прогреется до 22 — 26 ° C, на северо-востоке республике будет холоднее.

Во вторник будет пасмурно, утром возможен туман. Утренняя температура составит от 8 до 12 ° C, днем — от 21 до 25 ° C.

В среду будет ясно, днем воздух прогреется до 26 ° C. Осадков не ожидается. Такая же погода сохранится в четверг и пятницу. 

В субботу в Чехии будет постепенно увеличиваться облачность, пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Утром температура воздуха не превысит 12 ° C, днем будет от 20 до 24 ° C, на востоке республики — до 26 ° C.

В воскресенье будет пасмурно, пройдут дожди, днем будет от 20 до 24 ° C.

Источник: novinky.cz

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