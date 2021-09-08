Как продвигать компанию на чешском рынке в Инстаграм: 5 типичных ошибок

От чего зависит успешность компании в соцсетях? Почему у некоторых брендов Директ буквально ломится от сообщений и приносит стабильный поток заявок, а другие так и не получают отклика? Разбираемся вместе с Анной Кононовой, основательницей digital-агентства BeO-ne, которое успешно сотрудничает с российскими и чешскими брендами. Что цепляет аудиторию и как продвигать свою компанию на чешском рынке?

В этой статье мы собрали пять важных ошибок, которые допускают русскоязычные предприниматели на чешском рынке в Instagram. Не все из них напрямую связаны с платформой, но оказывают огромное влияние на успех продвижения в целом.

1. Вы не учитываете местный менталитет

Культурные различия — важный пункт. То, что нормально для представителя одной культуры, может удивить представителя другой. Очевидно, что маркетинговые стратегии должны быть продуманы с учетом этих различий. Вот несколько нюансов, которые стоит учитывать:

● Чехи четко разделяют рабочее и личное время

● Ценят свободу, но карьерному росту предпочтут стабильную работу со средней зарплатой

● Молодые люди задумываются о семье после 30 лет

● Хорошие выходные — отдых на природе, плохие — домашние посиделки

● Пиво — священно

Эти и другие мелочи напрямую влияют на восприятие контента. Это триггеры, которыми вы можете заинтересовать местную аудиторию.

И, конечно, особенное внимание нужно уделять чешскому языку. Мы не раз сталкивались с профилями, где в постах и историях (даже рекламных!) были ошибки. Да, кто-то пройдет мимо и не заметит. Но представьте, что бы вы подумали о качестве услуги, которую продвигают слоганом «АкцЫя! Толька сиводня!»?

Решение: поговорите с местными жителями и представителями вашей целевой аудитории (важно!), обратитесь к знакомым чехам и поболтайте о том, как и чем их можно зацепить. А еще воспользуйтесь услугами редактора. Если у вас небольшой бюджет, обратитесь к чешским студентам, которые ищут подработку.

2. Вы неправильно распределяете бюджет

Мы часто сталкиваемся с тем, что люди готовы платить много за идеальную картинку, профессиональное видео, создание айдентики и сайта, но тратиться на рекламу, услуги блогеров и маркетологов они не готовы. Зачем вам крутое видео, если его почти никто не увидит?

Решение: расставьте приоритеты. Сайт можно сделать и на конструкторе, для интернет-магазина подойдет адаптированный шаблон, а цветовую палитру корпоративных цветов легко можно найти, например, на InColor Balance. Фото и видео для соцсетей все давно снимают на смартфоны. А вот со стратегией так просто не разберешься — она должна быть прописана под вашу конкретную компанию, с учетом специфики вашей ниши. Важно эффективно и правильно настроить рекламу и подобрать блоггеров. Отталкиваемся от потребностей бизнеса, а не от стремления получить услугу бесплатно или по бартеру.

3. У вас нет ответов на вопросы «что» и «зачем»

Сегодня много говорят о важности четких целей и продуманных стратегий их достижения. Да, спонтанные акции из серии «А давайте завтра…», отсутствие согласованного плана, непонимание целевой аудитории, непроверенный или неподготовленный к потоку заявок сайт, нерегулярный постинг — эти ошибки встречаются на каждом шагу.

Решение: про «поставьте измеримую цель» и так понятно, но не забудьте ее декомпозировать, или разбить на части. Обратитесь за помощью в digital-агентство или попросите своего маркетолога/сммщика подготовить медиаплан с прогнозами, сроками и цифрами. Постоянно задавайте себе вопросы: «Зачем мы делаем этот шаг? Это шаг по направлению к цели или процесс ради процесса?».

4. У вас не настроен клиентский сервис

Хорошая новость: если у вас качественный сервис, вы уже на 90% лучше остальных чешских конкурентов. К сожалению, здесь всё часто работает медленно: пока дождёшься ответа на свой запрос, успеешь 10 раз решить проблему в другом месте. Если предыдущие ошибки вы устранили, а дела не идут, подумайте о коммуникации с клиентами.

Решение: реагируйте в течение 1-2 часов, избегайте шаблонных ответов, ведите себя приветливо и доброжелательно, старайтесь дать пользу и помочь, покажите, что вы цените клиентов.

5. Вы делаете ставку только на один канал коммуникации

Наша любимая фраза: «Не Инстаграмом единым!». Актуальна она для 95% компаний. Сосредоточиться только на этом приложении и делать из него основной источник продаж в Чехии — распространённая ошибка. Мы привыкли, что в странах СНГ Instagram уже давно не просто соцсеть, а платформа для продаж, но чешскому рынку до этого ещё далеко. Часто бывает, что реклама в Google или SKlik работает лучше. Огромный потенциал у email-маркетинга.

Решение: комбинируйте конверсионные и брендовые кампании. Используйте несколько каналов продвижения. Поддерживайте порядок на сайте и в соцсетях. Настройте грамотную рассылку писем и ретаргетинг на людей, которые уже проявили интерес к вашему бренду. Важен комплексный подход со всех сторон.

Теперь у вас есть чек-лист ошибок в маркетинге. Проверьте вашу стратегию, устраните недочеты и готовьтесь встречать новых клиентов. Мы гарантируем, что результат превзойдет ваши ожидания.

Вы можете сделать ревизию сами, а можете сэкономить время и доверить продвижение нам. Digital-агентство BeO-ne позаботится о вашем бизнесе и поможет получить стабильный поток заявок с помощью системного маркетинга и рабочим техникам, проверенным на чешском рынке. Цены на комплексный маркетинг начинаются от 20 000 крон. До конца сентября консультация бесплатно.



