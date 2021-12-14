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Самому или с агентством: как выгодно сдать квартиру в Чехии

Самому или с агентством: как выгодно сдать квартиру в Чехии

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В 2021 году человек может купить акции или криптовалюту, надеясь приумножить свое состояние. А может инвестировать в недвижимость, ведь долгосрочная аренда – наиболее стабильный источник пассивного дохода. Но как искать жильцов? Самому или через агентство недвижимости? В этой статье мы расскажем, в каком случае выгоднее обратиться к профессионалам.
Самому или с агентством: как выгодно сдать квартиру в Чехии

Конечно, сделать все самостоятельно реально. И оформить бумажки, и найти арендаторов, и организовать им просмотр, и даже оценить стоимость квартиры. И все, чем вы за это заплатите, – ваше время и ваши нервы. 

В лучшем случае вы тщательно изучите рынок и типовую документацию, потратив на это не один вечер после основной работы. Затем вам очень повезет найти жильцов со второй-третьей попытки. Поздравляем! Вы справились всего за Х недель. Но чаще всего владельцы квартир методом проб и ошибок месяцами ищут арендаторов, а потом неизбежно расхлебывают последствия неграмотно составленных договоров.

Агентство эти проблемы предотвращает. Более того, вы, как владелец квартиры, за услуги не платите, это обязательство ложится на арендаторов.

Мы собрали для вас 7 причин сотрудничать с агентством недвижимости

1. Профессиональная оценка стоимости аренды, которая формируется на основе отдельной формулы. Недостаточно знать только те характеристики, которые вы рассматривали при покупке недвижимости, важно понимать и потребности будущих жильцов, и реальную ситуацию на рынке. Если профессиональная деятельность владельца квартиры не имеет отношения к данной сфере, обычно ему трудно подойти к вопросу со всех сторон. И даже несколько часов, потраченных на гугл и форумы, не гарантирует ему достоверных данных.

2. Определение и отсеивание нежелательных арендаторов, которое легко проведет риелтор. Вам не придется проверять каждого из претендентов на платежеспособность, сталкиваться с нарушением ваших границ или тратить собственное время на «ну мы пока просто смотрим». Коммуникация будет проходить только с интересными вам арендаторами. 

3. Огромный опыт в переговорах профессионального риелтора позволяет ему общаться с кардинально разными людьми на их языке, фокусируясь на поставленной цели — наиболее выгодно и быстро сдать квартиру. Общаясь с потенциальными арендаторами, вы рискуете нарваться на кандидатов, которые сторгуются на невыгодную вам цену аренды или просто собьют с толку. Риелтор хладнокровен и непоколебим в подобных вопросах, а также подкован в коммуникации с токсичными людьми. Это избавит вас от головной боли.

4. Агентство недвижимости берет на себя все затраты на рекламу, от составления работающего объявления до его размещения на самых эффективных площадках. Правильная реклама – уже полдела. А успешное агентство имеет свою базу проверенных платежеспособных арендаторов, которым сможет предложить квартиру.

5. Безопасность для владельца, поскольку он не контактирует напрямую с потенциальными арендаторами, а значит застрахован от недоброжелательных или преступных действий как во время просмотров, так и в процессе сдачи недвижимости.

6. Гарантия сокращения сроков поиска арендаторов и сдачи недвижимости — вот что вы получите, сотрудничая с хорошим агентством. Чем дольше вы изучаете тему самостоятельно, тем позже вы получите первую прибыль. Особенно важно это в тех ситуациях, когда в недвижимость вложены средства, которые сразу же нужно возвращать банку.

7. Юридическая поддержка, гарантированная агентством, влетит в копеечку арендодателю, который решил самостоятельно составить грамотный договор. Без знания всех нюансов в документации и законах вам будет сложно не упустить важные детали при составлении договора.

Прислушаться ли к нашим аргументам или взять задачу по поиску арендаторов на себя, решать только вам. Вне зависимости от вашего выбора, команда Home Real Estate подготовила 5 правил, соблюдение которых поможет быстро найти жильцов и успешно провести «просмотр» квартиры:

1. Устраните дефекты

Квартира не должна выглядеть запущенной – это производит негативное впечатление на потенциальных арендаторов. Если есть время, покрасьте стены и замените старые ковры. 

2. Сделайте качественные фотографии 

Фотография — первое, что видит потенциальный арендатор, прежде чем отправиться на просмотр. Даже самая прекрасная квартира может выглядеть непривлекательно, если фотография сделана неумело. Агенты по недвижимости хорошо знают это правило, поэтому много внимания уделяют снимкам. Если вы все же решили действовать без их помощи, не ленитесь «пощелкать» квартиру с разных ракурсов и при разном освещении, чтобы выбрать лучшие снимки. 

3. Создайте эффект гостиничного номера

Никто не хочет чувствовать, что в постели, в которую сегодня им предстоит лечь, еще вчера спал кто-то другой. Поэтому необходимо, чтобы у потенциальных жильцов не возникало чувства, что они влезают в чей-то быт. Уберите личные вещи, создайте в квартире ощущение, что там никто не живет – в этом случае ваша недвижимость выиграет по сравнению с другими.

4. Проведите просмотр корректно

При общении с кандидатами будьте приветливы, говорите правду и сразу отвечайте на телефонные звонки. При осмотре недвижимости создайте приятную атмосферу. Честно сообщите об имеющихся дефектах и, если это возможно, предложите способ их устранения. При этом подчеркивайте плюсы вашей квартиры.

5. Подумайте о картинке

Свет, воздух и простор – это три секрета успешной демонстрации недвижимости. Проветривайте квартиру перед каждым просмотром, освободите максимум места в квартире и обеспечьте хорошее освещение. Постарайтесь организовать просмотр квартиры днем — так лучше видно интерьер, а у гостей будет возможность оценить вид из окна. 

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Темы
недвижимость аренда недвижимости Чехия 2021 квартиры
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