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Быстрые и удобные денежные переводы из Европы - секреты от CEO KoronaPay Europe Глеба Козлова

Быстрые и удобные денежные переводы из Европы - секреты от CEO KoronaPay Europe Глеба Козлова

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CEO KoronaPay Europe Глеб Козлов: интересные факты о сервисе мгновенных денежных переводов. Почему пользователи любят клиентский сервис, и как сэкономить не выходя из дома.
Быстрые и удобные денежные переводы из Европы - секреты от CEO KoronaPay Europe Глеба Козлова

Помочь с оплатой учёбы или просто материально поддержать близких в кризисное время - всё это возможно благодаря онлайн-переводам. Как сделать перевод за рубеж? Как работает служба поддержки успешной фин-тех компании? В чем же заключается секрет быстрых и удобных денежных переводов без комиссии и по выгодному курсу? Чтобы разобраться с этими  и другими вопросами мы пригласили в нашу студию разработчика приложения для онлайн переводов и по совместительству генерального директора компании Korona Pay Europe - Глеба Козлова.

 
 
Краткое содержание видео
00:00 Введение 
01:12 Знакомство 
02:24 Что такое KoronaPay? 
04:02 Топ-5 стран в которые отправляют переводы 
04:20 Какие языки есть в приложении? 
04:53 Денежный перевод в Украину 
05:38 Денежный перевод в Россию 
07:07 Денежный перевод в Чехию 
07:42 В чем секрет выгодных переводов? 
11:03 Отзывы пользователей 
12:18 Служба поддержки 
14:39 Эксперименты главы службы клиентского сервиса 
15:05 Необычные вопросы в поддержку 
15:43 Интересный факт из жизни  
16:37 Работа с обратной связью 
17:04 Финтех

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