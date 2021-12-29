Быстрые и удобные денежные переводы из Европы - секреты от CEO KoronaPay Europe Глеба Козлова

Помочь с оплатой учёбы или просто материально поддержать близких в кризисное время - всё это возможно благодаря онлайн-переводам. Как сделать перевод за рубеж? Как работает служба поддержки успешной фин-тех компании? В чем же заключается секрет быстрых и удобных денежных переводов без комиссии и по выгодному курсу? Чтобы разобраться с этими и другими вопросами мы пригласили в нашу студию разработчика приложения для онлайн переводов и по совместительству генерального директора компании Korona Pay Europe - Глеба Козлова.
Краткое содержание видео:
00:00 Введение
01:12 Знакомство
02:24 Что такое KoronaPay?
04:02 Топ-5 стран в которые отправляют переводы
04:20 Какие языки есть в приложении?
04:53 Денежный перевод в Украину
05:38 Денежный перевод в Россию
07:07 Денежный перевод в Чехию
07:42 В чем секрет выгодных переводов?
11:03 Отзывы пользователей
12:18 Служба поддержки
14:39 Эксперименты главы службы клиентского сервиса
15:05 Необычные вопросы в поддержку
15:43 Интересный факт из жизни
16:37 Работа с обратной связью
17:04 Финтех