Быстрые и удобные денежные переводы из Европы - секреты от CEO KoronaPay Europe Глеба Козлова

CEO KoronaPay Europe Глеб Козлов: интересные факты о сервисе мгновенных денежных переводов. Почему пользователи любят клиентский сервис, и как сэкономить не выходя из дома.

Помочь с оплатой учёбы или просто материально поддержать близких в кризисное время - всё это возможно благодаря онлайн-переводам. Как сделать перевод за рубеж? Как работает служба поддержки успешной фин-тех компании? В чем же заключается секрет быстрых и удобных денежных переводов без комиссии и по выгодному курсу? Чтобы разобраться с этими и другими вопросами мы пригласили в нашу студию разработчика приложения для онлайн переводов и по совместительству генерального директора компании Korona Pay Europe - Глеба Козлова.





Краткое содержание видео:

00:00 Введение

01:12 Знакомство

02:24 Что такое KoronaPay?

04:02 Топ-5 стран в которые отправляют переводы

04:20 Какие языки есть в приложении?

04:53 Денежный перевод в Украину

05:38 Денежный перевод в Россию

07:07 Денежный перевод в Чехию

07:42 В чем секрет выгодных переводов?

11:03 Отзывы пользователей

12:18 Служба поддержки

14:39 Эксперименты главы службы клиентского сервиса

15:05 Необычные вопросы в поддержку

15:43 Интересный факт из жизни

16:37 Работа с обратной связью

17:04 Финтех