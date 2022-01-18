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Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии? Перспективы и финансовая независимость

Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии? Перспективы и финансовая независимость

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В Чехии каждый месяц отправляется 29 580 поисковых запросов, связанных с перманентным макияжем в google. Это второе по прибыльности направление в бьюти индустрии.
Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии? Перспективы и финансовая независимость

Поэтому сегодня мы продолжаем тему актуальных способов заработка в Чехии. И для этого мы отправились в гости к Дарии Радченко - автору курсов по перманентному макияжу и владелицы салона в Праге.

Подробности о том, сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа, как им стать и многое другое вы найдете в новом видео на нашем Youtube-канале.

Из видео вы узнаете:

 

  • Какие возможности открываются для наших зрительниц, если они захотят выбрать для себя эту новую профессию как основную или дополнительную?
  • Кто может освоить профессию мастера перманентного макияжа?
  • Что нужно чтобы стать мастером перманентного макияжа в Чехии?
  • Сколько стоит обучение, за какой срок оно окупится и сколько может зарабатывать мастер перманентного макияжа в Праге?
  • Сколько нужно денег для старта, кроме обучения?
  • Где брать первых клиентов?
  • Что делать, если клиенту не понравится результат?
  • Какой карьерный рост у мастера ПМ?
  • Какая загруженность у мастера ?
  • Минусы и плюсы профессии?
  • Почему в 2022 году эта профессия будет востребована и престижна? Не поздно ли сейчас начинать?
  • Промокод для наших зрителей

Приятного просмотра!

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