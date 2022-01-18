Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии? Перспективы и финансовая независимость

В Чехии каждый месяц отправляется 29 580 поисковых запросов, связанных с перманентным макияжем в google. Это второе по прибыльности направление в бьюти индустрии.

Поэтому сегодня мы продолжаем тему актуальных способов заработка в Чехии. И для этого мы отправились в гости к Дарии Радченко - автору курсов по перманентному макияжу и владелицы салона в Праге.

Подробности о том, сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа, как им стать и многое другое вы найдете в новом видео на нашем Youtube-канале.

Из видео вы узнаете:

Какие возможности открываются для наших зрительниц, если они захотят выбрать для себя эту новую профессию как основную или дополнительную?

Кто может освоить профессию мастера перманентного макияжа?

Что нужно чтобы стать мастером перманентного макияжа в Чехии?

Сколько стоит обучение, за какой срок оно окупится и сколько может зарабатывать мастер перманентного макияжа в Праге?

Сколько нужно денег для старта, кроме обучения?

Где брать первых клиентов?

Что делать, если клиенту не понравится результат?

Какой карьерный рост у мастера ПМ?

Какая загруженность у мастера ?

Минусы и плюсы профессии?

Почему в 2022 году эта профессия будет востребована и престижна? Не поздно ли сейчас начинать?

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Приятного просмотра!