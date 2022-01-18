Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии? Перспективы и финансовая независимость

Поэтому сегодня мы продолжаем тему актуальных способов заработка в Чехии. И для этого мы отправились в гости к Дарии Радченко - автору курсов по перманентному макияжу и владелицы салона в Праге.
Подробности о том, сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа, как им стать и многое другое вы найдете в новом видео на нашем Youtube-канале.
Из видео вы узнаете:
- Какие возможности открываются для наших зрительниц, если они захотят выбрать для себя эту новую профессию как основную или дополнительную?
- Кто может освоить профессию мастера перманентного макияжа?
- Что нужно чтобы стать мастером перманентного макияжа в Чехии?
- Сколько стоит обучение, за какой срок оно окупится и сколько может зарабатывать мастер перманентного макияжа в Праге?
- Сколько нужно денег для старта, кроме обучения?
- Где брать первых клиентов?
- Что делать, если клиенту не понравится результат?
- Какой карьерный рост у мастера ПМ?
- Какая загруженность у мастера ?
- Минусы и плюсы профессии?
- Почему в 2022 году эта профессия будет востребована и престижна? Не поздно ли сейчас начинать?
- Промокод для наших зрителей
Приятного просмотра!