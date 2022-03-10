Реальные истории: художник-карикатурист Вячеслав Шилов уехал из России

​«Я всегда считал Путина отвратительным и хитрым человеком и я никогда не стыдился об этом говорить», — написал нам известный российский художник-карикатурист Вячеслав Шилов, который вместе со своей женой участвовал в Санкт-Петербурге в антивоенных демонстрациях. В начале марта он уехал из России, опасаясь уголовного преследования. Мы публикуем его комментарий.

«Я всегда считал Путина отвратительным и хитрым человеком и я никогда не стыдился об этом говорить. То, что произошло, это ужас, кошмар. Я переписываюсь с друзьями из Украины, боль ужасная, мне стыдно, что наше преступное правительство вторглось в Украину.

Мы с женой вчера были на демонстрации в центре Санкт-Петербурга, полиция избивала и арестовывала людей, которые ПРОТИВ ВОЙНЫ!

Люди из разных стран пишут мне “Держитесь!” и спрашивают: мы можем вам помочь? Это вызывает у меня слезы на глазах, потому что Путин сделал мою страну агрессором и втянул нас всех в это. Я верю, что и вы понимаете, что мы тоже заложники диктатора. Вокруг меня много людей против Путина, их миллионы и мы отравлены долгой и сильной пропагандой.

Мы ищем и проверяем сообщения, делимся ими и пытаемся их передать дальше. Вы спрашиваете, можно ли это нарисовать? Нет, эту войну, в которую нас вовлек диктатор, невозможно нарисовать».

Вячеслав Шилов (родился 23 октября 1970 года в Потсдаме, Германия) — российский художник-карикатурист. Живёт в Санкт-Петербурге. Член Союза художников и графиков международной федерации художников ЮНЕСКО. В 1996 году окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского университета, защитив диплом по теме: «Карикатура: история, стилистика жанра, современный творческий опыт». Работы Шилова публиковались в прессе Германии, Израиля, США, Турции, Эстонии и России. Вячеслав Шилов — руководитель проекта «Cartoonbank.Ru».