В Чехии запущено мобильное приложение для беженцев Smart Migration

Легкий доступ к важной информации для беженцев и ответы на наиболее частые вопросы, которые необходимо решить по приезду в Чехию — это возможности мобильного приложения Smart Migration (Chytrá migrace), которое запущено в Чехии.

В приложении размещена информация на украинском, английском и русском языках о трудоустройстве, здравоохранении или образование. Интерактивные учебные пособия, которые упрощают работу, являются ключевой частью приложения и упрощает получение необходимой информации.

Ранее Министерство труда Чехии уже запустило онлайн-приложение для получения гуманитарного пособия беженцам и компенсации людям, которые бесплатно предоставили украинцам жилье.

“Хотя приложение Smart Migration изначально разрабатывалось для иностранцев, которые приезжают к нам в основном для работы, мы быстро адаптировали его для нужд украинцев,которые бежали от войны. Приложение будет информировать беженцев о системе регистрации или условиях, которые распространяются на них согласно вновь принятому закону (т.н. Lex Ukraine). Информация будет постепенно обновляться и дополняться”, — сказал министр труда Марина Юречка.

Новое приложение Smart Migration создано исследовательской группой факультета бизнеса и экономики Университет Менделя в Брно в рамках проекта Chytrá migrace v České republice.

Сейчас приложение доступно для операционной системы Android, его можно скачать с Google Play. Готовится версия iOS для iPhone и скоро приложение должно появиться в App Store.

Источник: mpsv.cz