Полиция Чехии расследует военные преступления и собирает показания беженцев из Украины

Генеральная прокуратура Праги во вторник подтвердила информацию о том, что полиция расследует военные преступления в Украине и собирает свидетельства людей, бежавших в Чехию от войны. Об этом во вторник заявила главный государственный прокурор Ленка Брадачова.

Брадачова сообщила, что ведомство осуществляет надзор за расследованием предполагаемого преступления с применением запрещенных средств ведения войны и незаконным ведением боевых действий.

«Целью судебного разбирательства является получение доказательств военных преступлений через свидетелей и потерпевших, которые ищут защиты от войны в Чешской Республике», — сказала Брадачова.

По ее словам, полиция расследует признаки военных преступлений, что также определяется международным правом о средствах и методах ведения войны. Эти действия противоречат Гаагской и Женевской конвенциям.

«Генеральная прокуратура действует в сотрудничестве с Агентством Европейского Союза по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах — Евроюст, которое координирует передачу информации об уголовном производстве в отдельных странах (Литва, Эстония, Польша, Словакия и Германия)», — сказала Брадачова.

Ранее сообщалось, что Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (НЦОП) расследует военные преступления в связи с российской агрессией в Украине.

«В целом могу только сказать, что наше ведомство занимается расследованием военных преступлений в Украине», — сказал пресс-секретарь ведомства Ярослав Ибегей.

Источник: novinky.cz