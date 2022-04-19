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Полиция Чехии расследует военные преступления и собирает показания беженцев из Украины

Полиция Чехии расследует военные преступления и собирает показания беженцев из Украины

420on.cz 315
Генеральная прокуратура Праги во вторник подтвердила информацию о том, что полиция расследует военные преступления в Украине и собирает свидетельства людей, бежавших в Чехию от войны. Об этом во вторник заявила главный государственный прокурор Ленка Брадачова.
Полиция Чехии расследует военные преступления и собирает показания беженцев из Украины

Брадачова сообщила, что ведомство осуществляет надзор за расследованием предполагаемого преступления с применением запрещенных средств ведения войны и незаконным ведением боевых действий.

«Целью судебного разбирательства является получение доказательств военных преступлений через свидетелей и потерпевших, которые ищут защиты от войны в Чешской Республике», — сказала Брадачова.

По ее словам, полиция расследует признаки военных преступлений, что также определяется международным правом о средствах и методах ведения войны. Эти действия противоречат Гаагской и Женевской конвенциям.

«Генеральная прокуратура действует в сотрудничестве с Агентством Европейского Союза по сотрудничеству судебных органов в уголовных делах — Евроюст, которое координирует передачу информации об уголовном производстве в отдельных странах (Литва, Эстония, Польша, Словакия и Германия)», — сказала Брадачова.

Ранее сообщалось, что Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (НЦОП) расследует военные преступления в связи с российской агрессией в Украине.

«В целом могу только сказать, что наше ведомство занимается расследованием военных преступлений в Украине», — сказал пресс-секретарь ведомства Ярослав Ибегей.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Прокуратура Чехия Украина война беженцы
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