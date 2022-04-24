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За два дня в Чехии заблокировали 900 сайтов с дезинформацией

За два дня в Чехии заблокировали 900 сайтов с дезинформацией

420on.cz 35
За последние два дня в Чехии было заблокировано еще 169 доменов, в результате чего список заблокированных сайтов превысил 900. Это сайты, которые распространяли дезинформацию, и мошеннические сайты.
За два дня в Чехии заблокировали 900 сайтов с дезинформацией

Об этом сообщает ассоциация CZ.NIC, которая является администратором чешских доменов .CZ.

Ассоциация CZ.NIC начала публиковать список заблокированных доменов в четверг на этой неделе.

В такой список могут попасть сайты, которые содержат недостоверную информацию о владельце доменного имени, а также может быть заблокирован по решению правоохранительных или судебных органов или на основании статьи 17 Правил регистрации доменного имени — в том числе это касается сайтов с дезинформацией.

В четверг, когда список впервые был опубликован в Интернете, он насчитывал 760 заблокированных доменов. Однако в субботу эта цифра увеличилась до 929, то есть всего за два дня было заблокировано еще 169 чешских доменов. Список регулярно обновляется каждый час.

«Цель публикации этого списка — повысить прозрачность исключения доменных имен из DNS. Список будет регулярно обновляться и в дополнение к этим записям в списке заинтересованные лица также найдут причины, по которым произошла блокировка», — сказал Ондржей Филип, исполнительный директор CZ.NIC.

В список также включен ряд дезинформационных сайтов, запрещенных в соответствии со статьей 17 Правил регистрации доменных имен. Это, например, домены Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz и Skrytapravda.cz.

Источник: novinky.cz

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