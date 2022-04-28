Карлов университет помогает украинским академикам в Чехии. Ссылка на анкету внутри

Вы ученый из Украины и хотите узнать о работе в Карловом университете?

Если вы заинтересованы в том, чтобы присоединиться к академической среде Карлова университета, свяжитесь с одним из факультетов, а затем воспользуйтесь формой регистрации:

►https://akademici-ukrajina.cuni.cz

На странице Карлова университета указаны контакты, которые вы можете использовать в качестве прямой связи с преподавателями при решении ситуаций, связанных с войной в Украине и вашей учебой или работой в Карловом университете.

Если вы не знаете, в какой факультет обратиться, заполните анкету, и с вами свяжутся.

Другие организации и инициативы, помогающие ученым и академикам из Украины:

►tacr.cz

►scholarsatrisk.org

►coimbra-group.eu

►scienceforukraine.eu

►euraxess.ec.europa.eu