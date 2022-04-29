Украинскую беженку оскорблял водитель автобуса в Праге

​Во время пребывания в Праге украинская беженка Дарья Т. при попытке сесть в пригородный автобус услышала такие оскорбления от водителя, что расплакалась. В конце концов, водитель пустил ее к посадке, но намеренно не остановился на той остановке, где ей нужно. Перевозчик извинился за поведение водителя.

Дарья покинула Украину 21 марта. Сначала она поехала в Будапешт, где пересела на поезд в Праге. Подруга из Чехии предложила ей временное бесплатное проживание в столице. Тем временем украинка устроилась на работу в Лондоне, поэтому ждала оформления визы несколько недель.

Инцидент произошел 28 марта около 17:40, когда она пыталась сесть в пригородный автобус в направлении Здибы в Кобылисах, Прага. Она направлялась на ужин с друзьями, которые сообщили ей, что она имеет право на бесплатный проезд при предъявлении украинского паспорта. Нужен только штамп в паспорте, подтверждающий что она бежала из Украины.

«Я показала водителю свой паспорт, но он не смог найти штамп. Я говорила с ним по-английски, но он продолжал говорить мне на русском: «Ты украинка, я знаю, что ты можешь говорить по-русски, так что говори по-русски», — рассказала Дарья.

«Я не повезу такую грязь. Возвращайся в Украину», — сказал ей водитель автобуса. Однако через некоторое время она нашла штамп и была пропущена в автобус.

«Я была расстроена, я не понимала, что происходит, потому что я не сделала ничего плохого», — рассказала она. Когда автобус подъехал к остановке «Прунеровская», где Дарья хотела выйти, водитель сказал: «Я остановлюсь, когда захочу», и поехал дальше. Всю дорогу, около 15 минут, он оскорблял ее пошлостями, призывая не распространять «её отвратительные гены по Европе».

Говорят, что никто из ее попутчиков не вступился за нее в автобусе. Когда она наконец вышла из автобуса, то заплакала на месте. В компанию PID — Пражский интегрированный транспорт — на следующий день, 29 марта, поступили две жалобы на поведение водителя. Ответ на них пришел только месяц назад, когда чешские СМИ послали запрос пражскому заместителю мэра Праги по транспорту Адаму Шейнгерру.

«Это был водитель украинского происхождения из компании ČSAD Střední Čechy. Перевозчик немедленно начал разбираться с ситуацией. Такие ситуации не должны происходить в автобусах Пражского интегрированного транспорта», — сказал Шейнгерр.

Тот факт, что водитель также является украинцем, также было указано PID в ответе, направленном обоим заявителям. По словам перевозчика, спору предшествовало грубое замечание Дарьи в адрес водителя, который попросил ее проявить терпение.

«Трудно предположить, что он стал бы себя так вести без каких-либо мотивов», — отвечает он. Однако PID извинился за непрофессионализм водителя.

«Некоторым кажется, что мы бежим к вам и в другие страны за лучшей жизнью. При этом бесплатно мне ничего не нужно. Я сразу устроилась на работу, у меня было несколько предложений, я могла выбирать. В Праге я как раз ждала визу, чтобы поехать в Англию», — рассказала Дарья.

По ее словам, это был не единственный негативный опыт. После предъявления украинского паспорта она столкнулась с такими же неприятными комментариями, когда уезжала из Чехии на поезде во Францию, откуда в итоге отправилась в Лондон, где живет сейчас. Она нашла работу в сфере, как квалифицированный сомелье будет заниматься винным туризмом.

Источник: novinky.cz

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