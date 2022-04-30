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«Мы не хотим войны», — говорят русские студенты Масарикова университета

«Мы не хотим войны», — говорят русские студенты Масарикова университета

420on.cz 414
«Мы не знаем, сколько россиян против политики Кремля. Но мы знаем, что нехорошо стричь всех под одну гребенку», — несколько недель назад российские и белорусские студенты Масарикова университета в Чехии опубликовали видео с критикой действий Путина, зная какие могут быть последствия.
«Мы не хотим войны», — говорят русские студенты Масарикова университета

На видео студенты открыто выступили против военного вторжения России в Украину. Одним из инициаторов ролика, который опубликовали в Интернете студенты Масарикова университета в Брно, является российская студентка факультета международных отношений Дарина Грибанова.

«Мне было интересно, какие последствия вторжение России в Украину может иметь на отношение людей к русским. Моя позиция ясна, и я не колебалась ни секунды. У моего отца в России уже проблемы из-за меня, ему отказывают в медицинской помощи», — описывает Грибанова.

«Студенты хотели показать, что они не согласны с действиями своих правительств, хотя в результате их действий они могут быть надолго лишены возможности вернуться домой», — сказал ректор Университета имени Масарика Мартин Бареш.

Другой российский студент-международник Александр Залесов подтверждает, что антивоенное видео, по сути, закрыло этим студентам дорогу домой, будь то в Беларусь или Россию. «Это мораль, такое внутреннее ощущение, что мы должны это сделать, и мне ясно, что я не вернусь в Россию сейчас. Нет возможности», — говорит он.

Обеспокоенные последствиями и запретом на поездки в Россию или Беларусь, несколько студентов отказались от участия в видео — Грибанова их понимает.

«Я никого не виню — каждый имеет право защищаться и отказываться, если боится. У всех нас есть опасения, потому что у многих в России целые семьи, и у них могут быть проблемы. Если мы хотим приехать в Россию в ближайшее время, я лично боюсь, что они уже проинформировали Роскомнадзор обо мне и знают о моих действиях против войны в Украине», — заявила Грибанова.


 

То же самое и в Беларуси, откуда родом студент-медик Евгений Рабкин.Он открыто поддерживал оппозиционных белорусских лидеров и не может вернуться в Беларусь.

«Они могут внести меня в список иностранных агентов, и я могу оказаться за это в тюрьме. Мне двадцать один год, и меня могут взять в армию», — говорит медик.

По официальной статистике, в Чехии проживает около 42 тысяч россиян.

Источник: irozhlas.cz

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Брно Т Г Масарик университеты Чехия Россия белорусы Беларусь студенты Украина война
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