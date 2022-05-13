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Не попадайтесь на это: Мошеннические СМС и звонки, а также сборы для фейковых фондов помощи Украине

Не попадайтесь на это: Мошеннические СМС и звонки, а также сборы для фейковых фондов помощи Украине

anastasiia_kn 118
Война в онлайн-пространстве затрагивает не только территорию Украины, но и Чехии, а также других европейских государств. Дезинформационные электронные письма, СМС и сообщения в Интернете призваны вызывать замешательство и панику среди людей, ослаблять и тем самым разделять общество. Помимо дезинформации существуют сотни мошенников, готовых воспользоваться нестабильным психическим состоянием людей и выманить у них личные данные и финансы. Ниже разберем, какие способы они для этого используют.
Не попадайтесь на это: Мошеннические СМС и звонки, а также сборы для фейковых фондов помощи Украине

Сообщения от якобы «Чешской почты»

В некоторых из них написано, что вам пришла посылка и для ее получения вам нужно завершить оплату. Естественно, в письме есть кнопка оплаты. В других мейлах вас просят ввести свой адрес или подтвердить оплату почтовых расходов, нажав на предоставленную ссылку. Все эти электронные письма приходят с поддельных почтовых адресов.

Людям также приходят SMS о том, что ваша посылка уже прибыла и вам нужно нажать на сокращенную ссылку (ht.ly/… или bit.ly/…).

Рекомендуем не переходить ни по каким ссылкам, не отправлять деньги и внимательно проверять адрес или номер, с которого пришло странное сообщение.

Česká pošta публикует на своем веб-сайте список предупреждений о текущих мошеннических электронных письмах и SMS, включая фотографии того, как эти мошеннические сообщения выглядят.

 

Поддельные повестки

Минобороны обращает внимание на СМС-сообщение, которое оформлено как повестка и направлено на сеяние паники. В нем сказано, что вы должны явиться в министерство обороны в начале марта. Не отвечайте на сообщение и заблокируйте отправителя.

 

Мошеннические телефонные звонки

Есть и мошеннические телефонные звонки с иностранным префиксом (например, +491), которые звонят, в частности, на работу. Звонящий выдает себя за служащего из IT-поддержки и утверждает, что ваш компьютер заражен вирусом, хочет вам помочь и просит установить программу удаленного доступа или запрашивает дополнительную информацию о компьютере и других людях.

Другой тип телефонного звонка — звонок от службы технической поддержки Майкрософт. Мошенники также утверждают, что у вас зараженный компьютер, и пытаются заставить вас установить программу удаленного доступа.

Рекомендуем не принимать эти звонки, не перезванивать, бросить трубку. Самое главное, не делайте ничего из того, о чем вас просит звонящий, пока не убедитесь, что это не мошенничество.

Третий тип, о котором сообщали ранее, — это мошечннические звонки от «банковских служащих».

 

Поддельные фонды сбора средств для Украины

Также создан ряд сборов в поддержку Украины. К сожалению, среди них есть и поддельные, некоторые из которых могут даже финансировать Россию. Обычно вы можете встретить призыв пожертвовать на нужды таких фондов в социальных сетях и в электронных почтовых ящиках.

Отправляйте деньги только тем фондам, которым вы доверяете и знаете, кто их организует. Выбирайте фонды под эгидой известных организаций, таких как ADRA, Člověk v tísni, Красный Крест, Post Bellum или Diakonie.

Обратите особое внимание, если это фонды, организованые частными лицами, у которых есть, например, только страница в Facebook, и вы не знаете, кто ее организует. Перед отправкой денег проверьте достоверность сбора в интернете и номер счета. Бывают случаи, когда мошенник копирует официальный призыв от законной организации и меняет номер счёта на свой.

 

Источник: ceskeduchody.cz

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Темы
мошенничество Чехия Европа
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