Одиноких пенсионеров в Чехии тяготят рост цен и война в Украине. Они все чаще страдают от депрессии, беспокойства и бессонницы

В период пандемии симптомы депрессии и тревоги в основном затрагивали молодых людей и матерей с детьми. С войной в Украине и ростом цен ситуация изменилась. Теперь чаще всего испытывают проблемы с психическим здоровьем одинокие пожилые люди, а также другие группы населения с низким доходом. Об этом свидетельствуют данные исследовательского проекта «Чехия 2022: жизнь бесценна» PAQ Research и Чешского радио.

У каждого пятого пожилого человека, который живет один, весной были симптомы как минимум умеренной депрессии или тревоги. Это в три раза больше, чем прошлой осенью. Однако психическое здоровье ухудшается и в других типах домохозяйств.

«Это касается, например, людей, живущих за чертой бедности, и других малообеспеченных групп. Отсюда следует, — хотя это пока невозможно доказать, — что ухудшение психического здоровья, вероятно, связано с энергетическим кризисом и экономическим воздействием на эти домохозяйства», — объясняет соавтор исследования Даниэль Прокоп.

Ухудшение психического здоровья более выражено у людей, которых больше затронет рост цен, то есть бедных.

Но растущие цены на энергоносители — не единственное, что беспокоит пожилых людей. Они также с беспокойством наблюдают за растущими доплатами за лекарства и повышением цен на основные продукты питания, — говорит Анета Мундок Ничова, руководитель линии поддержки для пожилых людей «Жизнь 90».

Беспокойство и бессонница

Звонки из страха перед будущим зафиксировали сразу после начала российской агрессии на Украине.

«Клиенты страдали тревогой, бессонницей, плохо себя чувствовали и морально, и физически. И да, мы замечаем, что пожилые люди, особенно те, кто одинок и имеет проблемы со здоровьем, в последнее время стали хуже себя чувствовать психически», — добавляет Мундок Нитчова.

По ее словам, психика пожилых людей «истощилась» еще во время ковида. Многие из них еще даже не успели восстановить прежний уклад жизни, а их уже коснулся очередной кризис. И вот вопросы о противоэпидемических мероприятиях сменились темой подорожания, войны в Украине и кризиса с беженцами.

«Наши клиенты были обеспокоены ростом преступности и тем, что опять может начать распространяться ковид. Они боятся, хватит ли лекарств, еды, будут ли доступны службы. И они видят, что беженцы получают пособие, как только те их попросят. В то же время они часто сами ждут свои пособия по несколько месяцев», — описывают опасения пожилых клиентов, звонящих на линию поддержки.

В то время как психическое здоровье малообеспеченных домохозяйств ухудшается, у людей с высокими доходами все так же «в порядке», как и до роста цен. Это указывает на связь между экономической ситуацией и психическим состоянием. По словам директора Национального института психического здоровья Петра Винклера, эта связь очень тесная.

Более низкий социально-экономический статус является фактором риска развития и течения психических заболеваний, в то же время люди с психическими заболеваниями чаще имеют экономические проблемы и более низкий социально-экономический статус. Но, конечно, психические заболевания встречаются и у самых богатых.

«Депрессию нельзя решить с помощью социально-экономических вмешательств. Депрессия — это болезнь, и для ее лечения нужны лекарства. Хотя плохая экономическая ситуация действительно является высоким фактором риска. Однако социально-экономические меры носят скорее профилактический и поддерживающий характер», — указывает Винклер на возможные решения проблем психического здоровья.

По его словам, более высокая «эмоциональная грамотность» поможет улучшить психическое состояние населения, которое, как говорят, в этом отстает.

Люди не знают, как оставаться в хорошей психической форме, они не распознают симптомы депрессии, при которых нужно обратиться к специалисту, или распознают, но стыдятся из-за предубеждений. Или они просто не знают, как, где и когда обратиться за профессиональной помощью.

«Это, конечно, проблема, потому что, как и везде в медицине или социальной помощи, люди должны в первую очередь иметь возможность позаботиться о себе. И как общество мы должны подготовить их к этому», — считает Винклер.

Источник: irozhlas.cz

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