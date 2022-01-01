Резкие перепады температур в Чехии оказывают влияние на здоровье людей

В Чехии в конце мая и начале июня зафиксированы резкие перепады температур. Холодное утро, когда местами появляются заморозки, сменяется дневными температурами, которые достигают 25°С. Мы должны подготовиться к резким скачкам в ближайшие дни, предупредила метеоролог Дагмар Гонсова. Резкие перепады температуры тягостны для организма, могут меняться даже вкусовые ощущения.

«Эта неделя приносит значительную амплитуду температур, которая представляет собой разницу между минимальными и максимальными суточными температурами. Примером может служить Нова Роль в Карловарском крае, где утром в четверг было 5 ° C, а дневные максимумы поднялись до 24 ° C», — сказала Гонсова.

В последующие дни погода будет в таком же скачкообразном ритме. «Если утро в начале этой недели было холодным и местами даже были заморозки, то ночь в субботу будет теплой. Температура воздуха составит от 18 до 14°C, на юго-востоке области наступит тропическая ночь, когда температура не опустится ниже 20°C", — предупредила Гонсова.

Человеческому телу нужна стабильная температура, чтобы функционировать должным образом, максимум с небольшими колебаниями. По мнению специалистов, это необходимо для правильного функционирования химических процессов в тканях, головном мозге и сердце. Резкие перепады температуры также являются нагрузкой на психику, разум не может к ним быстро привыкнуть. Это приводит к общей дисгармонии.

По прогнозам синоптиков, можно ожидать еще одного резкого изменения в воскресенье, когда после гроз, которые придут в Чехию днем, появится холодный фронт, а вместе с ним и похолодание.

Источник: novinky.cz