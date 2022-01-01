Мошенники в Чехии под видом инвестиций украли у женщины 2 миллиона крон

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь полиции Люцие Конечна. По ее словам, женщина отреагировала на ссылку интернет-рекламы, которая обещала увеличить стоимость денег, вложенных в акции энергокомпании.
«Сначала ей позвонил человек, который помог ей сделать первоначальные инвестиции в размере 5 900 чешских крон, на следующий день ей позвонил другой мужчина, которому она должна была предоставить свои данные для входа в интернет-банк и помочь ей установить Anydesk и другие приложений, позволяющих ему получить удаленный доступ к вашему компьютеру и мобильному телефону», — заявила пресс-секретарь.
Тогда уже ничего не мешало мошенникам манипулировать деньгами обманутой женщины, потерявшей в общей сложности 2 210 000 крон.
Следователи расследуют дело как мошенничество, предусматривающее до восьми лет лишения свободы.
Источник: novinky.cz
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Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".