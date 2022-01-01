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Мошенники в Чехии под видом инвестиций украли у женщины 2 миллиона крон

Мошенники в Чехии под видом инвестиций украли у женщины 2 миллиона крон

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420on.cz
03 июня
11:25
53
68-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников, обратилась к сотрудникам полиции из Находского района. Сначала ей позвонил мужчина, который предложил ей сделать выгодные инвестиции в энергетику на тысячи крон, однако его сообщник позже получил данные доступа к интернет-банкингу и украл у женщины свыше 2 миллионов крон.

Мошенники в Чехии под видом инвестиций украли у женщины 2 миллиона крон

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь полиции Люцие Конечна. По ее словам, женщина отреагировала на ссылку интернет-рекламы, которая обещала увеличить стоимость денег, вложенных в акции энергокомпании.

«Сначала ей позвонил человек, который помог ей сделать первоначальные инвестиции в размере 5 900 чешских крон, на следующий день ей позвонил другой мужчина, которому она должна была предоставить свои данные для входа в интернет-банк и помочь ей установить Anydesk и другие приложений, позволяющих ему получить удаленный доступ к вашему компьютеру и мобильному телефону», — заявила пресс-секретарь.

Тогда уже ничего не мешало мошенникам манипулировать деньгами обманутой женщины, потерявшей в общей сложности 2 210 000 крон.

Следователи расследуют дело как мошенничество, предусматривающее до восьми лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

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