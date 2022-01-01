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Метеорологи предупредили о сильных грозах в ночь на 4 июня

Метеорологи предупредили о сильных грозах в ночь на 4 июня

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420on.cz
03 июня
12:08
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В ночь на субботу с юго-запада Чехии придут сильные грозы. Они могут сопровождаться порывами ветра до 70 км/ч. Предупреждение опубликовал Чешский гидрометеорологический институт 3 июня.

Метеорологи предупредили о сильных грозах в ночь на 4 июня

Сильные грозы в Пльзенском, Карловарском, Усти-над-Лабемском, Либерецком, Южночешском, Среднечешском краях и в Праге будут наблюдаться примерно с 20:00 пятницы до 14:00 субботы. Постепенно они будут продвигаться на восток республики, где предупреждение метеорологов действует с полуночи до семи часов утра субботы.

В отдельных районах выпадет 30 мм осадков.

"Местами ожидаются проливные дожди, затопление подземных переходов, подвалов и т. д. Порывы ветра могут ломать ветви деревьев", — сообщили метеорологи.

Источник: novinky.cz

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Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.

Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".

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