Метеорологи предупредили о сильных грозах в ночь на 4 июня

Сильные грозы в Пльзенском, Карловарском, Усти-над-Лабемском, Либерецком, Южночешском, Среднечешском краях и в Праге будут наблюдаться примерно с 20:00 пятницы до 14:00 субботы. Постепенно они будут продвигаться на восток республики, где предупреждение метеорологов действует с полуночи до семи часов утра субботы.
В отдельных районах выпадет 30 мм осадков.
"Местами ожидаются проливные дожди, затопление подземных переходов, подвалов и т. д. Порывы ветра могут ломать ветви деревьев", — сообщили метеорологи.
Источник: novinky.cz
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Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".