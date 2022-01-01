Женщина в Пльзене нашла кошелек, в котором было 100 тысяч крон, и отнесла его в полицию

04 июня
11:02
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В четверг днем на троллейбусной остановке в Пльзене 31-летняя женщина нашла кошелек, в котором были документы наличные деньги в сумме почти 100 000 крон. Она не стала медлить и передала ценную находку в ближайший отдел полиции.
«Сотрудник полиции написал вместе с ней рапорт с объяснением и впоследствии связался с владельцем кошелька», — сказала пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова.
«В кошельке было почти сто тысяч крон. Благодаря честной женщине полиции удалось вернуть деньги владельцу», — добавила Райндлова.
Источник: novinky.cz
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