Женщина в Пльзене нашла кошелек, в котором было 100 тысяч крон, и отнесла его в полицию

​В четверг днем на троллейбусной остановке в Пльзене 31-летняя женщина нашла кошелек, в котором были документы наличные деньги в сумме почти 100 000 крон. Она не стала медлить и передала ценную находку в ближайший отдел полиции.

«Сотрудник полиции написал вместе с ней рапорт с объяснением и впоследствии связался с владельцем кошелька», — сказала пресс-секретарь полиции Микаэла Райндлова.

«В кошельке было почти сто тысяч крон. Благодаря честной женщине полиции удалось вернуть деньги владельцу», — добавила Райндлова.

Источник: novinky.cz