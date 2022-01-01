В Чехии хотят ужесточить наказание для водителей за отказ от теста на алкоголь

Минтранс сейчас дорабатывает запланированное изменение балльной системы штрафов за нарушение правил дорожного движения и осенью планирует внести проект в правительство.
Эксперты в области транспорта призывают к максимально суровым наказаниям. «Наказание для отказников должно быть ужесточено, наказано хотя бы так же строго, как если бы мы обнаружили в своей крови максимальные уровни алкоголя и наркотиков», — сказал эксперт по дорожному движению Роман Будский.
При этом он напомнил, что сейчас отказ от теста на алкоголь считается правонарушением со штрафом в размере от 25 до 50 тысяч крон, вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения грозит лишением свободы до 10 лет, лишение свободы на срок до трех лет и денежное наказание до нескольких миллионов крон, хотя суды обычно не достигают верхнего предела. Поэтому нарушители часто отказываются от дыхательного теста.
«Употребление алкоголя за рулем — одно из самых опасных нарушений правил, и ему точно не место за рулем. Среди прочего, мы сосредоточены на борьбе с ним в запланированном изменении системы начисления баллов, и мы занимаемся описанным здесь вопросом», — подтвердил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Емелка.
Готовящееся новое решение добавит к этому возможность изъятия водительского удостоверения, даже если у нарушителя нет документа при себе. Далее в ходе административного производства будет принято решение, лишить автовладельца водительских прав или нет, добавил представитель.
У полицейских уже есть возможность проверить по базе данных, есть ли у рассматриваемого человека водительские права и действительно ли он забыл свои права или никогда их не имел.
Технически сейчас можно приостановить действие водительского удостоверения дистанционно, но действующий закон еще не предусматривал этих вариантов, а потому нуждается в доработке.
В качестве примера эксперты приводят скандинавские страны. «За первое нарушение грозят высокий штраф, штрафные баллы, запрет на вождение. Во второй раз возникает угроза ареста и конфискации транспортного средства. Насколько я знаю, в Норвегии в третий раз за употребление алкоголя за рулем дадут пожизненный запрет на вождение, конечно, конфискуют транспортное средство, наложат большой штраф и грозят тюремным заключением», — сказал Будский.
Источник: novinky.cz
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