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В Чехии хотят ужесточить наказание для водителей за отказ от теста на алкоголь

В Чехии хотят ужесточить наказание для водителей за отказ от теста на алкоголь

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420on.cz
06 июня
09:20
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Министр транспорта Мартин Купка (ODS) планирует более строго наказывать за отказ от дыхательного теста на наличие алкоголя в крови и непредъявление водительских прав при ДТП. Хотя сейчас существует штраф от 25 до 50 тысяч крон, по мнению некоторых экспертов, водители в нетрезвом виде должны быть наказаны так же, как если бы они обнаружили в своей крови максимальное количество алкоголя. В этом случае водителю грозит три года лишения свободы и штраф до 1 миллиона крон.

В Чехии хотят ужесточить наказание для водителей за отказ от теста на алкоголь

Минтранс сейчас дорабатывает запланированное изменение балльной системы штрафов за нарушение правил дорожного движения и осенью планирует внести проект в правительство.

Эксперты в области транспорта призывают к максимально суровым наказаниям. «Наказание для отказников должно быть ужесточено, наказано хотя бы так же строго, как если бы мы обнаружили в своей крови максимальные уровни алкоголя и наркотиков», — сказал эксперт по дорожному движению Роман Будский.

При этом он напомнил, что сейчас отказ от теста на алкоголь считается правонарушением со штрафом в размере от 25 до 50 тысяч крон, вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения грозит лишением свободы до 10 лет, лишение свободы на срок до трех лет и денежное наказание до нескольких миллионов крон, хотя суды обычно не достигают верхнего предела. Поэтому нарушители часто отказываются от дыхательного теста.

«Употребление алкоголя за рулем — одно из самых опасных нарушений правил, и ему точно не место за рулем. Среди прочего, мы сосредоточены на борьбе с ним в запланированном изменении системы начисления баллов, и мы занимаемся описанным здесь вопросом», — подтвердил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Емелка.

Готовящееся новое решение добавит к этому возможность изъятия водительского удостоверения, даже если у нарушителя нет документа при себе. Далее в ходе административного производства будет принято решение, лишить автовладельца водительских прав или нет, добавил представитель.

У полицейских уже есть возможность проверить по базе данных, есть ли у рассматриваемого человека водительские права и действительно ли он забыл свои права или никогда их не имел.

Технически сейчас можно приостановить действие водительского удостоверения дистанционно, но действующий закон еще не предусматривал этих вариантов, а потому нуждается в доработке.

В качестве примера эксперты приводят скандинавские страны. «За первое нарушение грозят высокий штраф, штрафные баллы, запрет на вождение. Во второй раз возникает угроза ареста и конфискации транспортного средства. Насколько я знаю, в Норвегии в третий раз за употребление алкоголя за рулем дадут пожизненный запрет на вождение, конечно, конфискуют транспортное средство, наложат большой штраф и грозят тюремным заключением», — сказал Будский.

Источник: novinky.cz

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