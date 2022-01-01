Чехов привлекает отпуск на паруснике или лодке

​В этом году чехи потратят на аренду лодок около 200 миллионов крон. К началу основного сезона около 80% яхт и парусников уже заняты, особенно в Хорватии и Греции.

Опасения перед переполненными отелями и курортами привели чехов к отдыху на лодке. По данным Boataround, спрос в этом году увеличился на 250% по сравнению с прошлым годом.

«В Чехии интерес в основном к парусникам, которые составляют 85% лодок, которые мы арендуем в Чехии. Обычно это 14-метровая лодка на 8-10 человек. Катамараны часто выбирают семьи с детьми», — рассказал Павел Пршибиш, соучредитель портала Boataround.

У этой компании есть 21 000 судов по всему миру, в этом году запланированная стоимость заключенных договоров аренды составляет около 1 млрд крон, тогда как в прошлом году — 544 миллиона крон. У чешского стартапа есть клиенты из 76 стран.

«Чехи составляют около 15% клиентов, поэтому около 150 миллионов из запланированного миллиарда крон — это деньги, которые чехи тратят на летний отдых», — сказал Павел Пршибиш. Средняя стоимость аренды в неделю в среднем составляет 70 тысяч крон.

Однако свободные места в самых популярных направлениях, особенно в Хорватии, уже исчезают, осталось около 15% свободных лодок, добавляет Пршибиш.

Его слова подтверждают и другие владельцы агентств, которые также предлагают отдых на яхте.

«После двух плохих сезонов люди хотят путешествовать. Им не нужны переполненные курорты, им нужно уединение. Поэтому они выбирают классическую неделю с субботы по субботу. В течение двух недель корабли больше не будут доступны в Хорватии», — говорит Петр Чех, генеральный директор AAAYacht.

Владелец Nautica 360 Далибор Валови также подтверждает, что рост в этом году большой. «Это началось в первый год ковида, когда чешский рынок копировал европейский. У нас около 20% свободных судов, но заказчикам приходится считаться с тем, что в основном это значительно более дорогие или старые суда», — рассказал он.

Кто может арендовать лодку?

Основным критерием является наличие «капитанского удостоверения», официальным языком — удостоверение о квалификации капитана морской яхты или удостоверение капитана маломерного и прогулочного судна. Это не обязательно должна быть просто карта, выданная Министерством транспорта Чехии после сдачи экзаменов, но и хорватская карта становится все более популярной. Чехи чаще всего имеют карту типа С, дающую право управлять лодкой длиной до 16 метров. В большинстве случаев есть возможность арендовать лодку с капитаном.

Даниэль Хаген, директор компании Holandsko na lodi, считает сезон более слабым. Но в основном потому, что чехи боялись бронировать летние каникулы зимой. «Корабли заказывают в основном немцы и голландцы, когда чехи стали проявлять интерес, больших кораблей уже не было», — описывает Даниэль Хаген.

С 2015 по весну 2021 года Минтранс выдал 8180 «капитанских» удостоверений на морское плавание (больше всего в 2019 году, когда на карту подали заявки 1822 человека).

Однако, как отмечает пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Емелка, причин для увеличения количества рейсов несколько. «Одним из ключевых является повышенный общественный интерес к морскому яхтингу и национальным пропускам, которые признаны хорватской стороной, и на основании их презентации хорватские компании по аренде морских прогулочных судов предоставляют в аренду.

«Еще одна причина — продление срока действия», — поясняет представитель Минтранса. До 2018 года карты выдавались на пять лет, после внесения изменений в соответствующий указ срок действия был продлен до десяти лет.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день