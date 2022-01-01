Прошедшие выходные были трагичными: на дорогах погибли трое мотоциклистов и двое велосипедистов

Минувшие выходные были одними из самых трагичных с точки зрения дорожно-транспортных происшествий. Всего в авариях в субботу и воскресенье погибло пять человек. Об этом свидетельствуют статистические данные, размещенные на сайте полиции.

В субботнем ДТП погиб один человек. Это был мужчина, который врезался в дерево на квадроцикле в Ходоуне Литомержицкого края вскоре после 23:00. «Он съехал с дороги в кювет, где врезался в дерево и получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщил ЧТК в воскресенье представитель региональной спасательной службы Прокоп Воленик.

В воскресенье в дорожных авариях погибли четыре человека. Недалеко от Доброшова в Находском районе в результате несчастного случая погиб 49-летний байкер, который, по всей видимости, не справился с управлением мотоциклом, съехал с дороги в лес и врезался в дерево. Еще один байкер 1988 года рождения скончался в воскресенье перед полуднем недалеко от Луконоса в районе Колин. По словам пресс-секретаря Микаэлы Рихтер, он, вероятно, не отрегулировал скорость в повороте, выехал за пределы трассы, где врезался в стальные преграды.

Две другие воскресные жертвы — велосипедисты. Утром 39-летний велосипедист столкнулся с автомобилем в Бархове Пардубицкого края. Полиция выясняет, что произошло на месте, с разъяснениями могут помочь свидетели. Еще один 32-летний велосипедист скончался в Бела-под-Прадедем в Есеницком крае, упав с велосипеда. По данным полиции, он не мог съехать с горы.

По предварительной информации полиции, дорожно-транспортные происшествия в Чехии с начала года по конец мая унесли жизни 183 человек, что на 28 человек больше, чем в прошлом году.

Источник: ceskenoviny.cz

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