Фиала: Отключение дезинформационных сайтов в Чехии — лишь временная мера

Чешское правительство призвало к отключению дезинформационных веб-сайтов и было благодарно неправительственным организациям и коммерческим компаниям за то, что они исполнили эту просьбу. Однако правительство считает, что закрытие веб-сайтов — это лишь временная мера. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала в ответ на письменный запрос депутата от ANO Патрика Начера. В своем запросе он указывал на отключение некоторых серверов и отметил, что не понимает, на каком основании это происходит. Речь идёт о первом письменном запросе, появившемся на сайте Палаты депутатов в этот избирательный период. Ожидается, что депутаты рассмотрят его в следующий четверг утром во время очередного июньского заседания.

В ответе премьер-министра на письменный запрос указана дата 12 мая. Примерно через две недели, 25 мая, интернет-ассоциация CZ.NIC разблокировала семь дезинформационных сайтов, чьи домены, заканчивающиемся на .cz, были недоступны с 25 февраля в связи с войной на Украине. Он обосновал это тем, что эти сайты больше не представляют угрозы. Письменный ответ появился сегодня на сайте Палаты депутатов.

Фиала утверждает, что решение о закрытии российских СМИ Russia Today и Sputnik исходило от Совета Европы. Что касается закрытия и блокировки дальнейших веб-сайтов на территории Чехии, то решение «было принято неправительственными организациями и коммерческими компаниями на основе оценки возможностей, вытекающих из их деловых отношений с операторами дезинформационных веб-сайтов», — заявил премьер-министр.

«Правительство призвало к этому в своей общей резолюции и благодарно организациям за то, что они поступили. В то же время правительству ясно, что это переходное положение», — добавил он.

В этом году, 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения в Украину, правительство утвердило резолюцию, которая касалась гибридных действий против интересов Чехии.

«Правительство призывает все соответствующие органы принять необходимые меры для предотвращения распространения в киберпространстве ложной и вводящей в заблуждение информации, которая служит для манипулирования населением Чехии с целью оправдания и одобрения нынешней российской военной агрессии против Украины», — говорится в постановлении.

В тот же день Ассоциация CZ.NIC заблокировала сайты Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz и Skrytapravda.cz. На конец мая разблокировано семь из них, кроме Aeronet, у которой, по мнению ассоциации, нет корректной информации о владельце в реестре. По данным ассоциации, основной целью блокировки сайтов на момент начала агрессии в РФ было ограничение распространения в онлайн-пространстве ложной и вводящей в заблуждение информации, которая стремилась релятивизировать, оправдать или одобрить агрессию. В конце мая представитель ассоциации Вилем Сладек заявил, что с этой точки зрения эти сайты больше не представляют угрозы.

Источник: ceskenoviny.cz



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