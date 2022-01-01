В Дечинском районе со скалы упал ребенок. В больницу его доставили на вертолёте

Вчера днем ​​пожарные и спасатели спасли семилетнего ребенка, упавшего со скалы в Грженску Дечинского района. Его доставили в больницу на вертолете. Об этом сообщил представитель региональной спасательной службы Прокоп Воленик.

«Вертолет доставил его в больницу с подозрением на травмы средней тяжести», — сказал Воленик. По его словам, спасателям было сложно добраться до пострадавшего, так как он упал с четырех метров в труднодоступную местность.

Источник: ceskenoviny.cz

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