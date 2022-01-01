10 и 11 июня в Праге пройдет Пивной фестиваль Žižkovské pivobraní

10 и 11 июня в Праге на Жижкове будет проходить традиционный пивной фестиваль Žižkovské pivobraní.

Фестиваль, поддержку которому оказывает администрация Праги 3, состоится на холме Парукаржка уже в девятый раз. В нем примут участие 40 малых пивоварен со всей страны, а также Польши, которые представят десятки сортов пенного напитка.

В этом году на фестивале можно будет попробовать различные виды лагеров, светлых и темных специальных сортов пива, фильтрованное и нефильтрованное пиво или пиво верхового брожения и др. Организаторы подготовили музыкальную программу, конкурс по вращению подставок под кружки, детский уголок, разнообразное угощение. На фестивале целый день будет играть живая музыка.