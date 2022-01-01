Чехия не будет выдавать визы для россиян и белорусов до конца марта 2023 года

Положение о невыдаче виз и видов на жительство для россиян и белорусов должно действовать до конца марта 2023 года. МИД внес предложение на обсуждение, что продлится до пятницы. Ранее, после нападения Россию на Украины власти решили прекратить выдачу виз гражданам России, а затем и Беларуси, за исключением случаев гуманитарного характера.

Представленное постановление правительства выполняет нормативные полномочия, содержащиеся в поправке к закону «Лекс Украина», которую Палата депутатов приняла в конце мая.

Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные в дипломатические представительства России или Беларуси, не будут приниматься в соответствии с законодательством.

«Этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вооруженным конфликтом в Украине, вызванным вторжением Российской Федерации, которую поддерживает Республика Беларусь», — говорится в сообщении. Цель регламента — оказать давление на Россию и Беларусь, чтобы они прекратили агрессию, и обеспечить безопасность Чехии.

Иностранцы, у которых уже есть вид на жительство, не являются целевой группой регулирования. Поэтому россияне и белорусы могут продолжать обращаться за продлением вида на жительство. «Их заявления о продлении вида на жительство будут подлежать стандартному режиму, предусмотренному Законом о проживании иностранцев в Чешской Республике», — добавили в министерстве.

Кроме того, это положение не распространяется на заявки на краткосрочные визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза, которого он / она сопровождает или к кому приехал/а. Это также не относится к заявлениям на получение визы, разрешению на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес был подтвержден министром иностранных дел.

Кроме того, Регламент не касается заявлений на получение долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца с видом на жительство в Чешской Республике, а также ходатайств о постоянном виде на жительство для детей иностранцев, проживающих в Чешской Республике, если причиной подачи заявления является их совместное проживание.



Источник: ceskenoviny.cz

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