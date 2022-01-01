Чехия не будет выдавать визы для россиян и белорусов до конца марта 2023 года

Представленное постановление правительства выполняет нормативные полномочия, содержащиеся в поправке к закону «Лекс Украина», которую Палата депутатов приняла в конце мая.
Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные в дипломатические представительства России или Беларуси, не будут приниматься в соответствии с законодательством.
«Этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вооруженным конфликтом в Украине, вызванным вторжением Российской Федерации, которую поддерживает Республика Беларусь», — говорится в сообщении. Цель регламента — оказать давление на Россию и Беларусь, чтобы они прекратили агрессию, и обеспечить безопасность Чехии.
Иностранцы, у которых уже есть вид на жительство, не являются целевой группой регулирования. Поэтому россияне и белорусы могут продолжать обращаться за продлением вида на жительство. «Их заявления о продлении вида на жительство будут подлежать стандартному режиму, предусмотренному Законом о проживании иностранцев в Чешской Республике», — добавили в министерстве.
Кроме того, это положение не распространяется на заявки на краткосрочные визы, если заявитель является членом семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза, которого он / она сопровождает или к кому приехал/а. Это также не относится к заявлениям на получение визы, разрешению на долгосрочное или постоянное проживание, если пребывание заявителя отвечает интересам Чешской Республики и этот интерес был подтвержден министром иностранных дел.
Кроме того, Регламент не касается заявлений на получение долгосрочного вида на жительство, если заявитель является членом семьи иностранца с видом на жительство в Чешской Республике, а также ходатайств о постоянном виде на жительство для детей иностранцев, проживающих в Чешской Республике, если причиной подачи заявления является их совместное проживание.
Источник: ceskenoviny.cz
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