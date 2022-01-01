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«Страховка стоит 53 000 крон на двоих детей — и ничего нельзя сделать!». ИСТОРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ 420ON ИЗ ЧЕХИИ

«Страховка стоит 53 000 крон на двоих детей — и ничего нельзя сделать!». ИСТОРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ 420ON ИЗ ЧЕХИИ

Партнер рубрики:
07 июня
11:58
1821
Шестая часть рубрики «Как война и санкции повлияли на читателей 420on». Мы благодарим всех, кто делится наболевшим и откровенно рассказывает о своих трудностях, чтобы пролить свет на реалии тех, кто проживает в Чехии сегодня.

«Страховка стоит 53 000 крон на двоих детей — и ничего нельзя сделать!». ИСТОРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ 420ON ИЗ ЧЕХИИ

Дисклеймер: Редакция только доносит письма читателей до широкой аудитории и не имеет возможность проверить информацию на достоверность. 

Истории, которые вы нам прислали, публикуем ниже:

Мама двоих детей из Ивано-Франковска — не может себе позволить страховку для детей:

«Если учитывать расходы на аренду квартиры и поднятие цен на еду… это космическая цена»

 

«Я из Ивано-Франковска. Приехала в Чехию полтора года назад и решила забрать детей с собой. С мужем здесь разошлись и живем отдельно, но не разведены.Чтобы продлить детям карты побыта нужно делать страховки, и я в принципе никогда не была против, но цены на страховку поражают! 26 500 чешских крон на одного ребенка?! 

Это круто, но если учитывать расходы на аренду квартиры и поднятие цен на еду… это космическая цена. 53 000 крон на двоих детей — и ничего нельзя сделать! 

Почему страховку на детей не включить в страховку матери, ведь я хожу на работу и плачу налоги как все?»

Наша постоянная читательница из Украины в Чехии — не смогла получить рецепт у чешского врача:

«ЕСЛИ ВАМ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ — ЕЗЖАЙТЕ В ДРУГУЮ СТРАНУ!»

 

«Чешский врач отказал мне в выдаче рецепта на аналог обезболивающего средства, которое я принимала в Украине и "послала" в другую страну, если мне что-то не нравится здесь.

Я бежала из Украины ещё в марте. Приехала сюда практически без вещей. Успела с собой взять телефон, какие-то деньги и небольшой запас лекарств. В мирное время я бы поехала на родину и закупилась необходимыми лекарствами, как это делают многие эмигранты. Но в Украине война. 

Я инвалид с детства по эпилепсии и имею ещё несколько хронических болезней, из-за чего уже успела столкнуться с трудностями в Чехии. В день первого визита в медицинский центр врач отказала мне в выдаче рецепта на аналог украинского лекарства, которое я принимала несколько лет. Назначила обезболивающее. А на будущее — посоветовала гормональный препарат. Раннее у меня уже был горький опыт лечения подобными средствами, да и хорошие специалисты из Харькова запрещали гормональное, в связи с рядом проблем со здоровьем у меня. Увы, обезболивающие таблетки те не помогли и я попала в больницу. 

А потом, из интереса, самостоятельно поискала в аптеках аналог украинского лекарства, которое мне помогало. Нашла, но поскольку в Чехии его продают только по рецепту — пошла снова на приём к этому врачу и попыталась объяснить ей ситуацию. Надеялась на понимание, так как до этого случая, по другой проблеме, я обращалась к терапевту в пражскую больницу, где вошли в моё положение и дали рецепт на необходимое лекарство, которое я принимаю с детства пожизненно. Без проблем пополнила запасы, а здесь...

Врач снова стал настаивать на гормональных препаратах. Когда мы с мужем пытались выяснить на основе чего она предлагает их —  доктор промолчала. А когда мы вежливо попросили предварительно  проконсультировать меня с эндокринологом, т.к. у меня ещё проблемы с щитовидкой — врач разозлилась, стала кричать и настаивать на своём. Потом ей показалось, что мы считаем себя умнее её, что выпрашиваем рецепт на то, что назначали украинские  специалисты. «Здесь хорошее здравоохранение!» — заявила она. Хотя, мы ничего плохого о нём не говорили. А потом та добавила: «Если вам я не нравлюсь — меняйте врача или езжайте в другую страну!»

Она была так зла, что потом с опечатками написала медицинское заключение и забыла выслать электронный рецепт на тот препарат, который нам предлагала. 

Меня с мужем очень расстроило и возмутило такое хамское отношение врача к больному беженцу. Особенно то, как нас «послали» в другую страну. С ужасом жду очередного приступа из-за отсутствия лекарства».

 

Мать двоих детей из Харькова в Чехии — не знает, как дальше прожить на 1000 крон в месяц:

«Очень переживаю, не хочется остаться с детками на улице»

 

«Хочу рассказать вам свою историю, как я и мои дети попали в прекрасную страну Чехию, и я очень довольна что оказалась именно тут, потому,  что чехи очень порядочные, очень ценящие свои права и свои слова. 

Я приехала 10 марта с двумя детками. Старшему 15 лет он официально закончил девятый класс онлайн и перешёл в десятый. И младший — ему 8 лет, он тоже перешёл официально в четвёртый класс и также занимался онлайн. Я очень переживала за их жизни, так как в 2013 году я родила младшего 16 октября в городе Донецке и ровно через несколько месяцев там началась война.

Мы на последнем поезде уехали из родного Донецка, где остались мои родители, друзья и родственники, и начали жить с чистого листа в городе Харьков, район Северная Салтовка.

Боже за что нам это во второй раз! Мы сталкиваемся с этим и ничего не можем сделать, так как домой в Донецк я поехать с детьми не могу — там война.

Поехать в Киев к мужу тоже не могу, и там война! 

Одно оставалось — ехать в никуда за границу. Я приехала и нам дали жильё, но сказали, что только четыре месяца вы живете бесплатно, а дальше платите. А как платить, если работы тут нет, младший болеет постоянно, а деньги, которые платит Бюро труда, уходят на деток и на заболевание младшего — у него врожденный атопический дерматит и проблема с глазами, он постоянно носит очки. 

И теперь я просто не знаю, что делать. Поехать я с детьми никуда не могу, там везде идут боевые действия, а если лишат ещё помощи в 5000 крон, то останутся только «детские». За квартиру, которую предоставили, сказали платить 9000 крон за троих. Как нам жить на 1000 крон? Боже, я даже не представляю... 

Каждый день я ищу и жду новой информации у вас в Телеграм, чтобы понять, продолжит ли Бюро труда оплачивать таким, как я, жильё или как вообще все это будет? Очень переживаю, не хочется остаться с детками на улице. 

Когда обратилась в центр к социальным работникам, так они вообще никакой информацией не владеют, и как жить в неведении? Возможно кто-то заинтересуется моей жизненной историей и посоветует, как и что делать дальше. Спасибо огромное вам.

Контакты Анны, если хотите предложить помощь или совет с её жизненной ситуацией:

[email protected]

►Всем, кто прислал истории — спасибо, что вы откликнулись так быстро. 

Так честно и искреннее рассказали все, что чувствуете, и что с вами происходит. Вы помогаете нам и другим читателям составить полную картину происходящего.

 

►Берегите себя и продолжайте присылать нам истории на [email protected]

Чем можно поделиться в письме:

— Откуда вы и как давно приехали в Чехию? Сколько вам лет? Планируете ли оставаться после всех событий в Чехии и почему? Как у вас дела с ВНЖ-ПМЖ, учебой в этой стране?

— Что стало с вашей работой? Изменились ли условия и размер заработка?

— Возросли ли расходы на жизнь в Чехии? Что стало хуже (или лучше)? Что с вашим арендодателем, недвижимостью в Чехии?

— Как это коснулось ваших близких и лично вас? Как вы общаетесь? Что изменилось в жизни? Расскажите нам все, что посчитаете нужным.

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