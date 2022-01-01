Жары в июне не будет — прогноз погоды обещает типичную для Чехии температуру

На этой неделе, в самый теплый период, температура днем будет держаться в районе около 22 градусов. В выходные достигнет 28. Напоминаем, что в среднем, температура в июне днем составляет от 16 до 18 градусов.
Что касается осадков, то, по прогнозам метеорологов, нас ожидают умеренные показатели:
«Относительно большая часть осадков, если сравнивать со средними показателями за последние года, ожидается в первую неделю прогноза (6 июня) и, по крайней мере, во вторую неделю (13 июня), но, вероятно, в диапазоне нормальных значений для данного времени года», — заявили метеорологи.
Июнь — один из самых дождливых месяцев. В то же время они предупредили, что осадки могут варьироваться от региона к региону из-за ливней и шторма.
Источник: novinky.cz
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