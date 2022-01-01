Жары в июне не будет — прогноз погоды обещает типичную для Чехии температуру

Погода в ближайшие четыре недели не принесет существенного повышения температуры, которая будет держаться на среднем уровне, типичного для этого месяца в Чехии. К концу недели должно стать теплее, затем немного похолодает. Это следует из долгосрочного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

На этой неделе, в самый теплый период, температура днем ​​будет держаться в районе около 22 градусов. В выходные достигнет 28. Напоминаем, что в среднем, температура в июне днем составляет от 16 до 18 градусов.

Что касается осадков, то, по прогнозам метеорологов, нас ожидают умеренные показатели:

«Относительно большая часть осадков, если сравнивать со средними показателями за последние года, ожидается в первую неделю прогноза (6 июня) и, по крайней мере, во вторую неделю (13 июня), но, вероятно, в диапазоне нормальных значений для данного времени года», — заявили метеорологи.

Июнь — один из самых дождливых месяцев. В то же время они предупредили, что осадки могут варьироваться от региона к региону из-за ливней и шторма.



Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день