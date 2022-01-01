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Жары в июне не будет — прогноз погоды обещает типичную для Чехии температуру

Жары в июне не будет — прогноз погоды обещает типичную для Чехии температуру

Партнер рубрики:
07 июня
13:55
252
Погода в ближайшие четыре недели не принесет существенного повышения температуры, которая будет держаться на среднем уровне, типичного для этого месяца в Чехии. К концу недели должно стать теплее, затем немного похолодает. Это следует из долгосрочного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

Жары в июне не будет — прогноз погоды обещает типичную для Чехии температуру

На этой неделе, в самый теплый период, температура днем ​​будет держаться в районе около 22 градусов. В выходные достигнет 28. Напоминаем, что в среднем, температура в июне днем составляет от 16 до 18 градусов.

Что касается осадков, то, по прогнозам метеорологов, нас ожидают умеренные показатели:

 «Относительно большая часть осадков, если сравнивать со средними показателями за последние года, ожидается в первую неделю прогноза (6 июня) и, по крайней мере, во вторую неделю (13 июня), но, вероятно, в диапазоне нормальных значений для данного времени года», — заявили метеорологи. 

Июнь — один из самых дождливых месяцев. В то же время они предупредили, что осадки могут варьироваться от региона к региону из-за ливней и шторма.
 

Источник: novinky.cz

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