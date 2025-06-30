Четырехчасовое сидение увеличивает риск развития тромбоза вен в четыре раза
30 июня 2025
13:30
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Проблемы во время путешествий можно предотвратить регулярными движениями, достаточным потреблением жидкости, приемом лекарств или ношением компрессионных чулков. Об этом сообщила ангиолог Петра Зимолова из Факультетской больницы в Мотоле. Проблемы могут возникать при длительных поездках на автомобиле или самолете в отпуск, повышенный риск сохраняется еще в течение месяца после подобной поездки.
Если ноги находятся в неподвижном состоянии в течение длительного времени, кровоток замедляется. Скопившаяся кровь вызывает чувство тяжести в ногах, боль или отеки. В более тяжелых случаях может образоваться тромб, который приводит к закупорке венозного русла. Это проявляется отеком, болью, чувством напряжения в икре или темно-фиолетовыми или красными пятнами на коже.
Тромб может позже отрываться и попадать в кровоток, где при застревании создает угрозу жизни легочной эмболии. Повышенный риск тромбоза и эмболии имеют женщины, принимающие гормональные контрацептивы, беременные, тучные, пациенты с опухолями или перенесшие ранее тромбоз.
«Я рекомендую пациентам соблюдать все меры профилактики, поддерживать ноги в движении, носить компрессионные чулки, не допускать избыточного веса и принимать назначенные лекарства», — сказала Зимолова.
Следует обратить внимание, если во время поездки или через две-четыре недели после нее появляются отек, боль, покраснение или одышка. «В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — добавила она.
Люди с варикозным расширением вен имеют риск тромбоза примерно на 60% выше. Перед поездкой врач может выписать пациенту лекарства для укрепления венозной стенки и предотвращения воспаления, так называемые венофармакологические препараты. Он также может выписать направление на компрессионные чулки или гольфы.
По словам врачей, даже сидя следует двигать ногами, например, поочередно опираясь на носки и пятки или крутя лодыжками. Однако каждые два часа рекомендуется прогуляться, в идеале поочередно на носочках и пятках, а также по внешним краям стоп. Также рекомендуется дать ногам отдых, подняв их в приподнятое положение, желательно на 10 сантиметров выше уровня бедер. Ноги не должны перекрещиваться.
Тромб может позже отрываться и попадать в кровоток, где при застревании создает угрозу жизни легочной эмболии. Повышенный риск тромбоза и эмболии имеют женщины, принимающие гормональные контрацептивы, беременные, тучные, пациенты с опухолями или перенесшие ранее тромбоз.
«Я рекомендую пациентам соблюдать все меры профилактики, поддерживать ноги в движении, носить компрессионные чулки, не допускать избыточного веса и принимать назначенные лекарства», — сказала Зимолова.
Следует обратить внимание, если во время поездки или через две-четыре недели после нее появляются отек, боль, покраснение или одышка. «В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью», — добавила она.
Люди с варикозным расширением вен имеют риск тромбоза примерно на 60% выше. Перед поездкой врач может выписать пациенту лекарства для укрепления венозной стенки и предотвращения воспаления, так называемые венофармакологические препараты. Он также может выписать направление на компрессионные чулки или гольфы.
По словам врачей, даже сидя следует двигать ногами, например, поочередно опираясь на носки и пятки или крутя лодыжками. Однако каждые два часа рекомендуется прогуляться, в идеале поочередно на носочках и пятках, а также по внешним краям стоп. Также рекомендуется дать ногам отдых, подняв их в приподнятое положение, желательно на 10 сантиметров выше уровня бедер. Ноги не должны перекрещиваться.
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