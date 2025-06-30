Четырехчасовое сидение увеличивает риск развития тромбоза вен в четыре раза

Новости 420on 30 июня 2025 13:30 1083

Проблемы во время путешествий можно предотвратить регулярными движениями, достаточным потреблением жидкости, приемом лекарств или ношением компрессионных чулков. Об этом сообщила ангиолог Петра Зимолова из Факультетской больницы в Мотоле. Проблемы могут возникать при длительных поездках на автомобиле или самолете в отпуск, повышенный риск сохраняется еще в течение месяца после подобной поездки.