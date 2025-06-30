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Конец бумажной эпохи: как изменится фиксация трудового стажа

Новости и статьи
30 июня 2025
21:00
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Вместо бумажных ведомостей пенсионного страхования (ELDP), которые работодатели должны ежегодно передавать своим работникам, теперь должны быть доступны электронные версии на портале Чешского управления социального обеспечения. Это предусмотрено правительственным законопроектом, связанным с введением единого ежемесячного отчета работодателя. Проект сейчас будет вынесен на обсуждение в Сенат. Если работник все же захочет получить лист в бумажном виде, администрация специально его распечатает.
Документ содержит информацию о работнике, то есть застрахованном лице, а также данные, важные для определения пенсионных прав за данный период. Речь идет в основном о размере доходов, количестве включенных и исключенных дней, а также о другой информации о трудовой деятельности. Для трудящихся в горнодобывающей промышленности, медицинских сотрудников скорой помощи или пожарных предприятий работодатели дополнительно выдают подтверждение о количестве отработанных смен.

Отмена бумажных регистрационных листов связана с введением нового единого ежемесячного отчета работодателей. Палата депутатов одобрила закон, который введет его со следующего года.

Социальная служба по-прежнему будет иметь право запрашивать у работодателя регистрационный лист пенсионного обеспечения. Речь идет о случаях, когда работодатель не отправляет некоторые ежемесячные отчеты, например, за месяцы до решения суда о недействительности увольнения, которое он вручил работнику. Администрация может таким образом лишиться документов для учета страхового стажа и базы для расчета пенсий, что может повлиять на расчет пенсии.

Единый ежемесячный отчет работодателя должен заменить более двух десятков форм и бланков. Компании будут направлять государству информацию о найме, сотрудниках и их заработной плате.

Правительство заявляет, что после введения этой системы работодателям больше не нужно будет ежегодно составлять для каждого своего работника регистрационный лист в соответствии с законом, отправлять его в Чешскую администрацию социального обеспечения и передавать копию работнику. Вместо этого нужно будет на постоянной основе сообщать необходимые данные в ежемесячных отчетах. Управление социального обеспечения сможет в разумные сроки автоматически создать регистрационную ведомость на основе этих данных, внести ее в реестр и впоследствии использовать для оценки прав на пенсию. По запросу гражданина ведомости будут отправляться в его электронный почтовый ящик или на адрес электронной почты.
пенсия работа
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