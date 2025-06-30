Конец бумажной эпохи: как изменится фиксация трудового стажа

Документ содержит информацию о работнике, то есть застрахованном лице, а также данные, важные для определения пенсионных прав за данный период. Речь идет в основном о размере доходов, количестве включенных и исключенных дней, а также о другой информации о трудовой деятельности. Для трудящихся в горнодобывающей промышленности, медицинских сотрудников скорой помощи или пожарных предприятий работодатели дополнительно выдают подтверждение о количестве отработанных смен.





Отмена бумажных регистрационных листов связана с введением нового единого ежемесячного отчета работодателей. Палата депутатов одобрила закон, который введет его со следующего года.



Социальная служба по-прежнему будет иметь право запрашивать у работодателя регистрационный лист пенсионного обеспечения. Речь идет о случаях, когда работодатель не отправляет некоторые ежемесячные отчеты, например, за месяцы до решения суда о недействительности



Социальная служба по-прежнему будет иметь право запрашивать у работодателя регистрационный лист пенсионного обеспечения. Речь идет о случаях, когда работодатель не отправляет некоторые ежемесячные отчеты, например, за месяцы до решения суда о недействительности увольнения , которое он вручил работнику. Администрация может таким образом лишиться документов для учета страхового стажа и базы для расчета пенсий, что может повлиять на расчет пенсии.

Единый ежемесячный отчет работодателя должен заменить более двух десятков форм и бланков. Компании будут направлять государству информацию о найме, сотрудниках и их заработной плате.