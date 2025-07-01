За опасные повороты будет двойной штраф и четыре балла
1 июля 2025
08:00
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С июля за опасные повороты будет введен двойной штраф до 10 000 крон и четыре штрафных балла. До сих пор нарушение, при котором водитель при повороте создает угрозу для автомобиля, движущегося за ним, не влекло за собой штрафные баллы. Изменение станет частью обширной поправки к дорожному законодательству. Об этом сообщил руководитель отдела BESIP Томаш Нежолд.
По словам Нежолда, новое изменение — это реакция на частые и серьезные дорожно-транспортные происшествия, когда водитель при повороте не замечает другой автомобиль, идущий за ним. Более строгое наказание соответствует реальной опасности ситуации, когда водитель поворачивает, не контролируя ситуацию за автомобилем. Обычно водитель не замечает мотоцикл или автомобиль, который его обгоняет.
«Водитель, поворачивающий направо, обязан всегда убедиться, что его маневр не создает угрозы для участников движения позади него, посмотрев в зеркала заднего вида или через плечо. В случае мотоциклистов, которые меньше и уязвимее, это может иметь фатальные последствия. Мы верим, что новые правила повысят внимательность водителей за рулем и снизят количество таких ДТП», — заявил Нежолд.
«Водитель, поворачивающий направо, обязан всегда убедиться, что его маневр не создает угрозы для участников движения позади него, посмотрев в зеркала заднего вида или через плечо. В случае мотоциклистов, которые меньше и уязвимее, это может иметь фатальные последствия. Мы верим, что новые правила повысят внимательность водителей за рулем и снизят количество таких ДТП», — заявил Нежолд.
С 1 июля водители, которые при повороте создадут угрозу для другого транспортного средства, следующего за ними, будут подвергаться штрафу от 2 500 до 3 000 крон на месте, от 4 000 до 10 000 крон в административном порядке и записи четырех баллов в балльную оценку водителя. До сих пор за это правонарушение мог быть наложен штраф до 2 000 крон в виде штрафного талона или от 2 000 до 5 000 крон в административном порядке.
В этом году BESIP также направляет свои профилактические мероприятия на повышение безопасности мотоциклистов. В сотрудничестве с Чешской ассоциацией страховых компаний в июне была начата кампания «Эй, мотоцикл!», направленная на повышение внимания водителей к мотоциклам в дорожном движении.
Наиболее частой причиной смертельных ДТП с участием мотоциклистов, виновными в которых являются водители автомобилей, является несоблюдение правила преимущества при повороте налево или на перекрестке второстепенной и главной дороги. Большой опасности подвергают мотоциклистов маневры без контроля мертвых зон или зеркал, особенно при обгоне или смене полосы движения.
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