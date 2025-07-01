За опасные повороты будет двойной штраф и четыре балла

Новости 420on 1 июля 2025 08:00 873

С июля за опасные повороты будет введен двойной штраф до 10 000 крон и четыре штрафных балла. До сих пор нарушение, при котором водитель при повороте создает угрозу для автомобиля, движущегося за ним, не влекло за собой штрафные баллы. Изменение станет частью обширной поправки к дорожному законодательству. Об этом сообщил руководитель отдела BESIP Томаш Нежолд.