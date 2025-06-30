Чешские СМИ: Поножовщина в Германии — сцепились 100 человек из двух ливанских семей
30 июня 2025
15:00
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Ссора, которая переросла в массовую драку с участием около 100 человек, произошла в воскресенье вечером в городе Хайлигенхаус в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате семь человек получили ранения, некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии. Для урегулирования ситуации было задействовано 100 полицейских.
Спор разгорелся между членами двух очень больших ливанских семей. Причины все еще расследуются.
Постепенно ссора переросла в драку, которая около 19:50 разразилась на улице Харцштрассе в местном жилом районе. Далее в драку вступали все больше членов обеих враждующих группировок, и в ход пошли самые разные виды оружия.
По словам представителя полиции Меттмана, были использованы ножи и кинжалы, а также огнестрельное оружие. Вначале ситуация была очень запутанной. Полиция даже задействовала вертолет, чтобы оценить обстановку. Для подавления массовой драки были привлечены служебные собаки и почти сотня полицейских.
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