Чешские СМИ: Поножовщина в Германии — сцепились 100 человек из двух ливанских семей

Новости и статьи 30 июня 2025 15:00 1483

Ссора, которая переросла в массовую драку с участием около 100 человек, произошла в воскресенье вечером в городе Хайлигенхаус в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате семь человек получили ранения, некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии. Для урегулирования ситуации было задействовано 100 полицейских.