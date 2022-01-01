Нелегальные рассрочки на pVZP: Как некоторые страховые посредники обманывают иностранцев в Чехии

Разрекламированные в последнее время рассрочки на страховку pVZP оказались фиктивными и грозят не только потерей денег, но и лишением визы.

Заместитель председателя совета директоров страховой компании pVZP, госпожа Галина Трскова 7 июня 2022 сделала официальное заявление, дающее оценку распространению неверной информации о страховых продуктах компании:



«pVZP вынуждена отреагировать на распространение ложной информации о возможности оформить pVZP в рассрочку.



Ни один страховой агент в Чехии не имеет права предлагать и тем более продавать страховки pVZP в рассрочку! Любая информация об обратном — является заведомо ложной.

Все страховки, которые не были оплачены клиентом полностью, будут в дальнейшем отменены, что повлечёт за собой отказ в визе.



МВД и полиция Чехии имеют прямой доступ к базе данных VZP, что делает невозможным обход закона и продление визы по отменённой страховке».



Также pVZP обращает отдельное внимание на оформление страховок у страховых агентов, у которых нет регистрации в ЧНБ на оформление страховок pVZP, как и контракта со страховой компанией.



Запомните, что компании, предлагающие рассрочку, — такой лицензии не имеют.





Источник: Информация предоставлена страховой компанией Pojišťovna VZP, a.s