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Нелегальные рассрочки на pVZP: Как некоторые страховые посредники обманывают иностранцев в Чехии

Нелегальные рассрочки на pVZP: Как некоторые страховые посредники обманывают иностранцев в Чехии

Партнер рубрики:
07 июня
17:47
242
Разрекламированные в последнее время рассрочки на страховку pVZP оказались фиктивными и грозят не только потерей денег, но и лишением визы.

Нелегальные рассрочки на pVZP: Как некоторые страховые посредники обманывают иностранцев в Чехии

Заместитель председателя совета директоров страховой компании pVZP, госпожа Галина Трскова  7 июня 2022 сделала официальное заявление, дающее оценку распространению неверной информации о страховых продуктах компании:

«pVZP вынуждена отреагировать на распространение ложной информации о возможности оформить pVZP в рассрочку.

Ни один страховой агент в Чехии не имеет права предлагать и тем более продавать страховки pVZP в рассрочку! Любая информация об обратном — является заведомо ложной.
Все страховки, которые не были оплачены клиентом полностью, будут в дальнейшем отменены, что повлечёт за собой отказ в визе.

МВД и полиция Чехии имеют прямой доступ к базе данных VZP, что делает невозможным обход закона и продление визы по отменённой страховке».

Также pVZP обращает отдельное внимание на оформление страховок у страховых агентов, у которых нет регистрации в ЧНБ на оформление страховок pVZP, как и контракта со страховой компанией.


Запомните, что компании, предлагающие рассрочку, — такой лицензии не имеют.



Источник: Информация предоставлена страховой компанией Pojišťovna VZP, a.s

 

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