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В Чехии жители многоквартирного дома отравились неизвестным веществом

В Чехии жители многоквартирного дома отравились неизвестным веществом

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420on.cz
08 июня
08:39
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​В панельном доме на улице Скелна в городе Яблонец-над-Нисоу произошла утечка неизвестного вещества, три человека были доставлены в больницу из-за проблем с дыханием. Сегодня будут проведены повторные замеры. Дом огорожен, а эвакуированные жильцы остаются на попечении медиков.

В Чехии жители многоквартирного дома отравились неизвестным веществом

Об этом сегодня утром ЧТК сообщил пресс-секретарь полиции Войтех Робовски. Один пациент находится в больнице Яблонец в отделении интенсивной терапии, сообщила пресс-секретарь больницы.

Пожарные, полиция и спасатели реагируют на утечку неизвестного вещества 7 июня 2022 года на улице Скелна в Яблонец-над-Нисоу. Из дома эвакуировали 15 человек, трое из них доставлены в больницу с затрудненным дыханием. "Если результаты будут отрицательными, здание будет доступно для его жителей. Эвакуированные по-прежнему остаются на попечении медиков. Обстоятельства проишествия расследует полиция", — добавил пресс-секретарь.

Один из жильцов дома сообщил об утечке неизвестного раздражающего вещества на улице Скелна в оперативный штаб пожарной команды во вторник до 18:00. Затем спасатели доставили 36 человек в больницы Либерца, Яблонец-над-Нисоу, Млада-Болеслав и Йичин. «Это было в основном в профилактических целях для дальнейшего расследования. Среди них был один из наших спасателей», — сказал представитель региональной спасательной службы Михаил Георгиев. Спасатели также доставили в больницы двух полицейских и девять пожарных.

15 человек были доставлены машиной скорой помощи в больницу Яблонец. «У меня пока нет более подробной информации об их состоянии. Один пациент лежит в отделении интенсивной терапии, а другой вернулся домой», — сказала Яна Валкова, пресс-секретарь больницы Яблонец.

В больницу в Либереце привезли 15 человек. «Мы не обнаружили ничего, связанного с каким-либо отравлением», — сказал Вацлав Ржичарж, пресс-секретарь Либерецкой больницы, по его словам, все остаются в больнице под наблюдением.

Пока неясно, что стало причиной проблем жителей дома в микрорайоне Яблонец Шумава. «Пожарные провели поиск неизвестного вещества с использованием техники обнаружения в защитных костюмах с дыхательным аппаратом. Результат отрицательный», — сообщили пожарные в Facebook ночью.

Источник: .ceskenoviny.cz

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