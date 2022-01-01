Полиция задержала иностранцев, которые ловили моллюсков в пруду в Брно

«У троицы на берегу была сумка, в которую они постепенно складывали выловленных из воды моллюсков. Однако группе людей, говорящих на болгарском языке, помешали вызванные сотрудники полиции, которые прибыли на место и потребовали предъявить удостоверения личности», — заявил пресс-секретарь полиции Павел Шоба.
К моменту прибытия полиции троица поймала около трех килограммов моллюсков разного размера. Под контролем стражей правопорядка иностранцам пришлось вернуть их обратно в пруд.
Полиция сейчас решает, является ли инцидент административным правонарушением.
Источник: novinky.cz
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