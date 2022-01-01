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Грабитель напал на пожилого мужчину в Остраве. Преступник заявил, что ему просто не хватало на жизнь

Грабитель напал на пожилого мужчину в Остраве. Преступник заявил, что ему просто не хватало на жизнь

Партнер рубрики:
08 июня
11:43
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В Остраве в мае преступник совершил ограбление 61-летнего мужчины и скрылся. Впоследствии полиция выследила его и выяснила, что он ограбил бармена на 120 000 крон. Ущерб оценили в четверть миллиона крон.

Грабитель напал на пожилого мужчину в Остраве. Преступник заявил, что ему просто не хватало на жизнь

Нападение произошло в начале мая в Витковицах. «Злоумышленник подошел к потерпевшему сзади, схватил его за плечи и начал с ним общаться. Сначала он хотел занять деньги, а когда у него это не получилось, то физически напал на потерпевшего, и тот упал на землю», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Мичаликова.

Грабитель забрал его кошелек, где лежало три тысячи крон, и ключи от квартиры. Однако его тут же задержали. Следователи установили, что 37-летний мужчина является рецидивистом с 15 судимостями и уже виновен в кражах в общественном транспорте. Вместе с 32-летним сообщником в одном из случаев они обокрали кассу в баре на 120 000 крон в Остраве-Забржехе.

«Мужчина сотрудничал с криминалистами, признался в своих действиях и заявил на допросе, что выбирал своих жертв, например, по возрасту или случайно. В транспорте в некоторых случаях он садился сзади пассажира и вытаскивал из сомок то, что было в зоне досягаемости. В конце допроса он выразил сожаление и оправдал кражу тем, что у него нет средств к существованию», — заявила пресс-секретарь.

В общей сложности было доказано 14 преступлений, совершенных мужчиной, с ущербом на сумму более 230 000 крон.
 

Источник: novinky.cz

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