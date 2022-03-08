Правительство одобрило поправку, которая обеспечит жильем украинцев и после окончания чрезвычайного положения

Даже после окончания чрезвычайного положения, которое продлится до 30 июня, продолжат действовать меры, предписывающие министерствам и административным органам выделять помещения для размещения украинских беженцев.

Для этого предусмотрена система мер, обобщенная в поправке к закону lex Ukrajina. Это предложение 8 июня одобрило правительство, в ускоренном режиме оно будет представлено в Палату депутатов, сообщил вице-премьер Вит Ракушан.

Система предназначена для того, чтобы регионы в сотрудничестве с муниципалитетами продолжали предоставлять беженцам экстренное жилье. Он добавил, что фиксированная компенсация, предоставляемая арендодателям, будет составлять от 200 до 350 крон, конкретная сумма будет определена постановлениями правительства. Согласно предложению, регионы также получат право заключать договоры с другими поставщиками жилья и использовать нежилые помещения для беженцев.

По данным Министерства внутренних дел, подготовившего поправку, действующая система обеспечения мест размещения явно себя оправдала. Благодаря ей в Чехии значительное большинство беженцев, нуждающихся в государственной помощи, размещено в достойных условиях, говорится в пояснительной записке. По данным ведомства, в настоящее время в помещениях проживает около 50 000 беженцев.

Меры по предоставлению экстренного жилья для украинцев применяются только во время чрезвычайных ситуаций. Однако российская агрессия в Украине и миграционная волна продолжаются.

Источник: ceskenoviny