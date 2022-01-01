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Хакеры шантажируют Управление дорог и автомагистралей в Чехии. Доступ к их данным заблокирован с мая

Хакеры шантажируют Управление дорог и автомагистралей в Чехии. Доступ к их данным заблокирован с мая

Партнер рубрики:
10 июня
12:08
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Хакеры хотят десятки миллионов крон от Управления дорог и автомагистралей (ŘSD), чтобы разблокировать доступ к его системам и хранилищам. Об этом рассказал директор ŘSD Радек Матл.

Хакеры шантажируют Управление дорог и автомагистралей в Чехии. Доступ к их данным заблокирован с мая

ŘSD столкнулись с кибератакой ещё 17 мая, но восстановить данные так и не удалось — это займет не менее пяти месяцев. Поэтому объявление контрактов приостановлено, а значит, будут отложены и тендеры на строительство дорог и автомагистралей. Матл раздумывает, не будет ли выгоднее заплатить требуемую сумму.

Эксперты ŘSD и IT ранее описывали атаку как сложную и глубокую. Хакеры использовали Ransomware— программу-вымогатель, которая шифрует данные и требует выкуп за их разблокировку. Они хотят сумму в биткойнах. «Мы сообщили об этом в полицию и другие следственные органы, но мы не хотели бы сообщать подробности публично», — сказал Матл. Однако он подтвердил, что речь идет о десятках миллионов крон.

По данным издания, ущерб, нанесенный хакерами, может стоит ещё больше. В связи с переносом тендеров, возможно, что ŘSD будет вынуждена выплатить штрафы поставщикам. Однако управление утверждает, что у них есть запас времени. 

Тем не менее, Матл задается вопросом, не лучше ли заплатить выкуп, однако никаких переговоров пока не было. Проблема в том, что ŘSD является государственным учреждением и поэтому принимает решения на деньги налогоплательщиков. Кроме того, компания еще не подсчитала весь ущерб и параллельно расследуется все событие. «Поэтому пока рано говорить о том, окупится ли этот платеж или нет», — сказал Матл.

ŘSD потерял всю бухгалтерию и все контракты, хранящиеся на дисках. Его специалисты работают над восстановлением. Пока им удалось восстановить доступы к десяти из 70 необходимых программ. Пока справляются так, но дела идут сложнее. Ожидается, что компания погасит все обязательства к концу июня.

Национальное управление кибербезопасности и информационной безопасности (NÚKIB) объявило в конце мая, что знает злоумышленника, но по тактическим соображениям пока не будет его публиковать.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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