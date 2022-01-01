Чехи изобрели переводчик, в арсенале которого 500 языков и возможность исправлять ошибки

Чешская компания Memsource связала свой переводчик с искусственным интеллектом, благодаря чему система сама указывает на ошибку. Такой переводчик использует, например, Uber.

Memsource разработала уникальную платформу для автоматизации языковых переводов. Помимо самого перевода, платформа также может оценивать готовые переводы и, таким образом, указывать, нуждаются ли переведенные тексты в человеческом вмешательстве или они уже переведены в требуемом качестве. Такая работа отнимает много времени у компаний, которые профессионально занимаются переводами и для них важна точность.

«Да, мы начинали как инструмент перевода для переводчиков и бюро переводов. Но потом мы стали больше ориентироваться на компании, и им, помимо редактора перевода, также была необходима интеграция с их системами, в которых они хранили данные», — объясняет Давид Чанек, основатель Memsource. После задействования функций, которые ценятся компаниями, последовал следующий шаг — машинный перевод с использованием искусственного интеллекта.

Платформа Memsource работает в облаке, где собирает огромные объемы данных. Это делает её уникальной по сравнению с другими переводчиками. Однако главным преимуществом для пользователей этого инструмента перевода является высокое качество переводов (Memsource сотрудничает с Институтом компьютерной лингвистики Карлова университета), благодаря которому можно отказаться от традиционной процедуры перевода, когда текст переводит переводчик, редактор проверяет факты, изложенные в тексте, а корректор исправляет грамматические ошибки. Это занимает много времени, а главное — это дорого.

Сегодня число клиентов Memsource исчисляется тысячами. Среди компаний-клиентов, например, есть Uber, чье приложение Memsource перевело примерно на 30 языков, Чанек также называет Shopify, Fujifilm, Volkswagen и другие компании.

Источник: seznamzpravy.cz