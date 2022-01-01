Чехи изобрели переводчик, в арсенале которого 500 языков и возможность исправлять ошибки

Memsource разработала уникальную платформу для автоматизации языковых переводов. Помимо самого перевода, платформа также может оценивать готовые переводы и, таким образом, указывать, нуждаются ли переведенные тексты в человеческом вмешательстве или они уже переведены в требуемом качестве. Такая работа отнимает много времени у компаний, которые профессионально занимаются переводами и для них важна точность.
«Да, мы начинали как инструмент перевода для переводчиков и бюро переводов. Но потом мы стали больше ориентироваться на компании, и им, помимо редактора перевода, также была необходима интеграция с их системами, в которых они хранили данные», — объясняет Давид Чанек, основатель Memsource. После задействования функций, которые ценятся компаниями, последовал следующий шаг — машинный перевод с использованием искусственного интеллекта.
Платформа Memsource работает в облаке, где собирает огромные объемы данных. Это делает её уникальной по сравнению с другими переводчиками. Однако главным преимуществом для пользователей этого инструмента перевода является высокое качество переводов (Memsource сотрудничает с Институтом компьютерной лингвистики Карлова университета), благодаря которому можно отказаться от традиционной процедуры перевода, когда текст переводит переводчик, редактор проверяет факты, изложенные в тексте, а корректор исправляет грамматические ошибки. Это занимает много времени, а главное — это дорого.
Сегодня число клиентов Memsource исчисляется тысячами. Среди компаний-клиентов, например, есть Uber, чье приложение Memsource перевело примерно на 30 языков, Чанек также называет Shopify, Fujifilm, Volkswagen и другие компании.
Источник: seznamzpravy.cz