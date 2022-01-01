Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чехи изобрели переводчик, в арсенале которого 500 языков и возможность исправлять ошибки

Чехи изобрели переводчик, в арсенале которого 500 языков и возможность исправлять ошибки

Партнер рубрики:
420on.cz
10 июня
15:07
75
Чешская компания Memsource связала свой переводчик с искусственным интеллектом, благодаря чему система сама указывает на ошибку. Такой переводчик использует, например, Uber.

Чехи изобрели переводчик, в арсенале которого 500 языков и возможность исправлять ошибки

Memsource разработала уникальную платформу для автоматизации языковых переводов. Помимо самого перевода, платформа также может оценивать готовые переводы и, таким образом, указывать, нуждаются ли переведенные тексты в человеческом вмешательстве или они уже переведены в требуемом качестве. Такая работа отнимает много времени у компаний, которые профессионально занимаются переводами и для них важна точность.

«Да, мы начинали как инструмент перевода для переводчиков и бюро переводов. Но потом мы стали больше ориентироваться на компании, и им, помимо редактора перевода, также была необходима интеграция с их системами, в которых они хранили данные», — объясняет Давид Чанек, основатель Memsource. После задействования функций, которые ценятся компаниями, последовал следующий шаг — машинный перевод с использованием искусственного интеллекта.

Платформа Memsource работает в облаке, где собирает огромные объемы данных. Это делает её уникальной по сравнению с другими переводчиками. Однако главным преимуществом для пользователей этого инструмента перевода является высокое качество переводов (Memsource сотрудничает с Институтом компьютерной лингвистики Карлова университета), благодаря которому можно отказаться от традиционной процедуры перевода, когда текст переводит переводчик, редактор проверяет факты, изложенные в тексте, а корректор исправляет грамматические ошибки. Это занимает много времени, а главное — это дорого.

Сегодня число клиентов Memsource исчисляется тысячами. Среди компаний-клиентов, например, есть Uber, чье приложение Memsource перевело примерно на 30 языков, Чанек также называет Shopify, Fujifilm, Volkswagen и другие компании. 

Источник: seznamzpravy.cz

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь



читайте по теме
Ba6tk7
09 июня
09:25
1233
Общество
В Праге будет самый большой планетарий со светодиодной проекцией в мире
Hs3c43b1_sin505_nokia_0621_11
30 мая
16:28
3165
Экономика
Отправить деньги в Чехии можно будет по номеру мобильного телефона
1591960-thinkstockphotos-488998577
21 апреля
10:23
1023
Экономика
Чехия снова подверглась хакерским атакам
Vystavba-dalnice-d3-a-obchvatu-ceskych-budejovic-cb220203-47_denik-galerie-800
13 апреля
11:29
820
Экономика
Цифровизация в сфере управления строительством в Чехии затянется
Последние новости:
Untitled_design__6_
10 июня
15:07
101
Общество
В Праге мужчина уснул в метро, а затем избил сотрудника, который его разбудил
Untitled_design__4_
10 июня
13:59
118
Общество
Чешские СМИ: Из-за войны Путин получил сотни тысяч жалоб от россиян
02826746
10 июня
13:03
179
Экономика
ČEZ и Pražská energetika прекратят сотрудничество с BEZ Transformátory — эта компания контролируется россиянами
Untitled_design__3_
10 июня
12:25
494
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Чехии снова резко увеличилось
Untitled_design__2_
10 июня
12:08
182
Общество
Хакеры шантажируют Управление дорог и автомагистралей в Чехии. Доступ к их данным заблокирован с мая
Untitled_design__1_
10 июня
11:55
211
Общество
Cмертельно опасная погода: Число смертей из-за жары в Праге за последнее десятилетие удвоилось
Untitled_design
10 июня
11:34
322
Общество
Пьяный мужчина в Праге натравил на полицейских свою собаку
Rv0_5557_220304-121051_vlf
10 июня
11:11
1012
Экономика
Размер пособия семьям, приютившим беженцев, будет изменен
166186233_eff96e
10 июня
10:18
206
Культура
Дикие животные в чешской столице: 4 августа состоится премьера фильма «Планета Прага»
Bb1cvign
10 июня
09:32
354
Экономика
Инфляция в Чехии продолжила рост: в мае цены выросли на 16 процентов


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
работа
преступность
иностранцы
погода