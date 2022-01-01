В Чехии в коробках с бананами обнаружили 840 килограммов кокаина

Самое большое количество кокаина в истории Чешской Республики и, вероятно, бывшей Чехословацкой Республики было обнаружено в пятницу в ящиках из-под бананов в нескольких чешских супермаркетах.

Наркотик был впервые обнаружен сотрудниками магазина Kaufland в Йичине и Рыхнове-над-Кнежноу в Краловеградецком крае. Сотрудники супермаркета сразу же сообщили о контрабанде в полицию. Делом занимается Национальный штаб Чешской Республики по борьбе с наркотиками. В общей сложности обнаружено 840 килограмм кокаина, стоимость которого превышает 2 миллиарда крон.

Согласно накладным, сотрудники полиции немедленно начали поисковую операцию, в ходе которой в нескольких других супермаркетах по всей Чехии были обнаружены другие коробки бананов со спрятанным кокаином, спрессованным в классические пакеты.

«Криминалисты совместно с сотрудниками Таможенного управления Чехии изъяли кокаин в нескольких местах Чехии. Никогда еще в стране не было такого количества кокаина», — подтвердила пресс-секретарь президиума полиции Катержина Рендлова.

По данным ЧТК, аналогичный случай произошел в апреле 2015 года. Тогда в партии бананов в пражском супермаркете было обнаружено более 100 кг кокаина. В то время такое количество наркотиков на улице стоило бы около одного миллиарда крон.

В марте 1999 года полиция обнаружила 117 кг кокаина в партии сухофруктов на складе в Малом Бореке Мельникского района.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: